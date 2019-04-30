"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионатов мира по фигурному катанию. Наивысшей похвалы известного наставника удостоилась Алина Загитова.
"Загитова впервые стала чемпионкой мира, доказала, собрала всю коллекцию медалей. Прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась, была одна, одна на подиуме. Так каталась, что у нее был огромный отрыв от других", – заявила Татьяна Тарасова.
Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в марте в японской Сайтаме. В одиночном женском катании золото завоевала Алина Загитова. А через месяц – тоже в Японии, на этот раз в Фукуоке – прошел командный чемпионат по фигурному катанию. Здесь класс показала Елизавета Туктамышева, признала Татьяна Тарасова.
"Там просто блистала Елизавета – она соскучилась, она не так устала, как эти девчонки, которые дубасились весь сезон. Она вышла и была королевой. И сделала все, чем она может пользоваться в следующие годы", – подчеркнула Тарасова.
Татьяна Тарасова не забыла и о Евгении Медведевой. По мнению заслуженного тренера, для Жени в этом сезоне бронзовая медаль чемпионата мира равна золотой, пишет "Чемпионат".
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