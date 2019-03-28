Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты
Алина Загитова не сразу смогла ответить ведущему программы на японском телевидении. Спортсменка явно растерялась и засмущалась от таких интимных вопросов, но потом все же нашлась с ответом.
"Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос", – сказала 16-летняя фигуристка.
Алину Загитову пригласили на японское телевидение после первой в ее жизни победы на чемпионате мира. В Сайтаме Алина выиграла золотую медаль, набрав 237,50 балла. Кроме того, в свои 16 лет Загитова – олимпийская чемпионка Игр 2018 года, напоминает Sport24.
Напомним, что золото фигуристка завоевала на ЧМ-2019 22 марта. Спортсменка опередила соперницу по льду из Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву.
Тем временем стал известен размер призовых, которые фигуристка получила за сезон-2018/2019. Только за победу в Сайтаме Алина Загитова имеет 65 тысяч долларов без учета налогов.
Алина Загитова получила за две золотые и одну серебряную медали, выигранные в этапах мирового Гран-при, еще 54 тысячи долларов. Второе место на первенстве континента принесло спортсменке еще 16 тысяч долларов. Общая сумма призовых российской фигуристки за сезон составила 135 тысяч долларов (около 8,6 миллиона рублей).
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