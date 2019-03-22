Загитова в пух и прах разделала Медведеву
Алина Загитова на отлично откатала произвольную программу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Судьи оценили выступление российской фигуристки в 155,24 балла. По сумме двух программ Загитова набрала 237,5 балла и с большим отрывом опередила соперниц.
Второе место заняла Элизабет Турсунбаева из Казахстана – у нее в сумме 223,76 балла. Как и Алина Загитова, Турсунбаева – ученица Этери Тутберидзе. На третью ступень пьедестала почета поднялась еще одна представительница российской команды – Евгения Медведева. Бывшая подопечная того же наставника, которую ныне тренирует канадец Брайан Орсер, набрала в сумме 223,8 балла.
Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева в целом справилась с произвольной программой. Однако допустила помарку в приземлении с двойного акселя. Тем не менее по сумме двух программ 19-летняя россиянка опередила на четыре десятых балла японскую фигуристку Рику Кихиру, передает РИА ФАН.
Для 16-летней Алины Загитовой золото чемпионата мира в Японии – первое в карьере. Перед церемонией награждения фигуристка поблагодарила тренера, родных и друзей за поддержку и помощь в трудных ситуациях. Благодарна Алина Загитова и "сумасшедшей", по словам спортсменки, японской публике.
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