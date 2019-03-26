Вскрылись миллионные заработки Загитовой
16-летняя спортсменка получила за две золотые и одну серебряную медали, выигранные в этапах мирового Гран-при, еще 54 тысячи долларов. А второе место на первенстве континента принесло Алине Загитовой еще 16 тысяч долларов.
Общая сумма призовых российской фигуристки составила 135 тысяч долларов (около 8,6 миллиона рублей), передает "Чемпионат.com". Отметим, на чемпионате мира в Японии произвольную программу Алины Загитовой судьи оценили в 155,24 балла.
Напомним, золотую медаль фигуристка завоевала на ЧМ-2019 22 марта. Спортсменка опередила соперницу по льду из Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву.
Победа на мировом первенстве стала для Алины Загитовой первой в карьере. При этом девушка является олимпийской чемпионкой. Золото она выиграла на Играх в Пхенчхане, одержав победу в женском одиночном катании. Алина Загитова стала первой российской фигуристкой, которая смогла выиграть все возможные титулы в этом виде спорта.
Отметим, Алина Загитова имеет многомиллионную армию поклонников по всему миру. Юная фигуристка ведет свой блог в Instagram, в котором радует болельщиков фото и видео спортивных достижений, а также фрагментов личной жизни.
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