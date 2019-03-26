"Фальшивка"-Медведева взбесила россиян

Евгения Медведева подвела итоги сезона в Instagram. Пост фигуристки возмутил пользователей. Они отметили, что спортсменка даже не подумала поблагодарить бывшую наставницу Этери Тутберидзе, а нынешние достижения спортсменки назвали фальшивыми.

Евгения Медведева призналась: она рада, что этот тяжелый сезон закончился. Фигуристка поблагодарила тренерскую команду – Брайана Орсера, Трейси Уилсон, Мишу Ге и Дэвида Уилсона, веривших в нее.

Благодарна Медведева за поддержку и болельщикам – особенно японским. "Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и стремиться к максимальным результатам!" – написала она в микроблоге.

Поклонники Евгении Медведевой хвалят спортсменку на все лады, убеждая, что она лучшая. Однако критики не менее настойчивы. Они заметили, что у девушки не нашлось слов благодарности для Этери Тутберидзе.

"А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытирать твои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала? Когда-нибудь ты поймешь, что это единственное настоящее, что в твоей жизни было, а не фальшивая бронза по чужой путевке", – отчитал Евгению один из комментаторов.

Другие считают, что все верно – Алина Загитова сильнее Евгении Медведевой: "Еле до бронзы дотянула. Если бы осталась у Этери, может, что-то и получилось бы", "Теперь бронзе рада, а серебру год назад рада не была. Что же ты не предъявишь это канадскому тренеру? Он так ничему и не научил, значит, раз Загитову не победила!"

Напомним, что на чемпионате мира в Японии Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль. Она уступила воспитанницам Этери Тутберидзе – Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.

Евгения Медведева в первый раз проиграла Алине Загитовой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Там фигуристка заняла второе место. После этого Евгения Медведева обиделась на тренера Этери Тутберидзе и ушла к канадскому наставнику Брайану Орсеру.