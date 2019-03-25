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Спорт

Загитова оконфузилась на глазах у всего мира

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Российская спортсменка стала чемпионкой мира в женском одиночном фигурном катании. Однако во время исполнения показательного номера на турнире в Японии с Алиной Загитовой произошел неприятный эпизод: девушка упала. 
прочитано 615 раз

Фигуристка вышла на лед в образе Лары Крофт под композицию Survivor. Во время исполнения номера она разволновалась и не смогла выполнить первый прыжок. Несмотря на неудачу, девушка встала и продолжила выступление. Зрители долго аплодировали чемпионке, после чего вызвали на бис.

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В Сети поспешили прокомментировать неприятный эпизод. Многие пришли в восхищение от таланта и силы воли спортсменки. "То чувство, когда Survivor соответствует Алине больше, чем самой Ларе Крофт", "Вот ведь боец Алина! Не получился лутц в показательном, так в конце пошла его выполнила. Просто шикарно!" – приводит слова пользователей "Спорт-экспресс".

Напомним, что Алина Загитова завоевала золотую медаль на чемпионате в Сайтаме. В общей сумме она набрала 237,5 балла. Второе место заняла Элизабет Турсунбаева из Казахстана. Судьи оценили ее выступление в 223,76 балла. Бронзу получила россиянка Евгения Медведева, которая в сумме набрала 223,8 балла. 

Ранее 16-летняя спортсменка стала первой в прокате короткой программы на соревнованиях в Японии. После турнира ей пришлось пройти процедуру допинг-тестирования, которая продлилась до 03:00.

Автор: Полина Крылова25 марта 2019, 09:39
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это дни.ру оконфузились с таким заголовком, а Алина умница и специально повторила этот прыжок в конце номера, выполнив его безупречно.
1

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