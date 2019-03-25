Загитова оконфузилась на глазах у всего мира

Российская спортсменка стала чемпионкой мира в женском одиночном фигурном катании. Однако во время исполнения показательного номера на турнире в Японии с Алиной Загитовой произошел неприятный эпизод: девушка упала.



Фигуристка вышла на лед в образе Лары Крофт под композицию Survivor. Во время исполнения номера она разволновалась и не смогла выполнить первый прыжок. Несмотря на неудачу, девушка встала и продолжила выступление. Зрители долго аплодировали чемпионке, после чего вызвали на бис.

В Сети поспешили прокомментировать неприятный эпизод. Многие пришли в восхищение от таланта и силы воли спортсменки. "То чувство, когда Survivor соответствует Алине больше, чем самой Ларе Крофт", "Вот ведь боец Алина! Не получился лутц в показательном, так в конце пошла его выполнила. Просто шикарно!" – приводит слова пользователей "Спорт-экспресс".

Напомним, что Алина Загитова завоевала золотую медаль на чемпионате в Сайтаме. В общей сумме она набрала 237,5 балла. Второе место заняла Элизабет Турсунбаева из Казахстана. Судьи оценили ее выступление в 223,76 балла. Бронзу получила россиянка Евгения Медведева, которая в сумме набрала 223,8 балла.

Ранее 16-летняя спортсменка стала первой в прокате короткой программы на соревнованиях в Японии. После турнира ей пришлось пройти процедуру допинг-тестирования, которая продлилась до 03:00.