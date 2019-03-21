Загитову тыкали иголками до ночи
Фигуристка проходила допинг-контроль до 03:00. Всего спортсменка находилась на льду около пяти часов.
Показ женской короткой программы состоялся 20 марта. Алина Загитова стала лидером соревнований, набрав 82,08 балла. Второе и третье места заняли японка Каори Сакамото (76,86) и казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева (75,96) соответственно.
Четвертое место досталось Евгении Медведевой – ей присудили 74,23 балла. Третья представительница России Софья Самодурова заняла девятую позицию с 70,42 балла.
Произвольную программу фигуристки покажут 22 марта, передает Life. Алина Загитова выйдет на лед предпоследней.
Хореограф Илья Авербух поздравил 16-летнюю спортсменку с победой и отметил, что она в прекрасной форме. По мнению специалиста, Алина Загитова блестяще справилась с каскадом. Он также похвалил тренерскую команду Этери Тутберидзе. "Видно, что прокат очень хороший. Никаких поблажек себе не дала и заслуженно лидирует с хорошим отрывом", – цитирует Авербуха "Царьград".
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