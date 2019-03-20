Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой

В японском городе Сайтама проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сборную России в этом году представляют фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Пока поклонники первых двух спортсменок спорят, кому удастся занять первое место, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, на чьей стороне ее симпатии.

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