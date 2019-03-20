Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
На странице в Instagram она разместила коллаж, в котором объединила фотографии всех представительниц России. На снимках девушки держат в руках медали. Ирина Слуцкая призналась, что уже устала от "прогнозов, раскладов и гаданий на кофейной гуще". По ее словам, каждая фигуристка "знает, на что способна".
Двукратная чемпионка мира пожелала удачи всем российским спортсменкам. Она отметила, что нужно с пониманием отнестись к каждой участнице, ведь сейчас они защищают честь родной страны. Фигуристка верит, что им удастся занять призовые места. Тем не менее она отказалась ответить, за кого из девушек будет болеть.
"Переживаю и держу кулачки за всех троих. Ни пуха ни пера. У вас все получится! Не надо ничего комментировать. А просто на минуточку подумайте о том, как им там непросто и что они отстаивают честь нашей страны, как когда-то отстаивали ее мы", – поделилась своими мыслями Ирина Слуцкая.
Накануне организаторы турнира в Японии объявили результаты жеребьевки стартовых номеров короткой женской программы. Первой Россию представит Софья Самодурова. Она будет выступать под 34-м номером. За ней следует Евгения Медведева, которая выйдет на лед 38-й. Последней короткую программу покажет Алина Загитова. Фигуристка выступит 40-й, передает RT.
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