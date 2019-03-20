Загитова обставила выскочку Медведеву
Алина Загитова выступала последней. Перед ней на лед в японской Сайтаме вышли Рика Кихира и Евгения Медведева. Как отмечали специалисты перед началом турнира, главная борьба и основная интрига соревнований одиночниц - именно в выступлениях этой троицы.
Российские болельщики были полны ожиданий. Их надежды на успех сборной России успели подогреть наши спортивные пары – Евгения Тарасова и Владимир Морозов безупречно откатали короткую программу. Подопечные Максима Транькова с мировым рекордом захватили лидерство в соревнованиях.
Алина Загитова выступила безупречно. Подопечная Этери Тутберидзе получила от судей оценку 82.08 балла – лучший результат в сезоне и большой отрыв от преследователей. У занявшей второе место японки Каори Сакамото – 76.86 балла, на третьем месте представительница Казахстана Елизавета Турсунбаева с результатом 75,96, передает "Чемпионат".
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева намного отстала от Алины Загитовой – она получила оценку 74.23 и занимает четвертое место. У чемпионки Европы Софьи Самодуровой девятый результат – 70.42. Напомним, Медведева была включена в состав сборной России только 27 февраля – до этого она числилась в резерве. Однако решением федерации фигуристка поехала на чемпионат в Японию вместе с Загитовой и Самодуровой.
Артистка уехала из России
Она потеряла сознание в балетном классе
Артистка появилась на публике с режиссером Федором Бондарчуком
Наследник актрисы добился талии, как у мамы
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Началовой ампутируют ногу
Был секс, но встречаться не предложил
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Как вернуться в семью?
Всегда ли нужно говорить правду?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Вредна ли острая пища?
Сначала машина или квартира?
Пауза в отношениях это конец?
Моника Белуччи
Екатерина или Виктория
Борбата с алкохола е възможна
Таблетки для экстренной контрацепии
Жизнь после развода.
Жена шарится по карманам
Имя Анастасия
Меган Маркл
Куриная диета
На подругу замахивается парень
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Фейсбук