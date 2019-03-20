Загитова обставила выскочку Медведеву

Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка лидирует с большим отрывом, оставив далеко позади своих главных соперниц. Евгения Медведева – лишь четвертая.

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