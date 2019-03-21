Коварная Медведева украла "фишку" Загитовой
Евгения Медведева продемонстрировала "фишку", позаимствованную у своей соперницы Алины Загитовой. На тренировке в японской Сайтаме 21 марта российская фигуристка исполнила каскад лутц – риттбергер. Это фирменный элемент Загитовой, за счет которого олимпийская чемпионка получала дополнительные очки и обгоняла конкурентов в прошлом сезоне.
Евгения Медведева тренировалась под музыку произвольной программы. Фигуристка чисто исполнила сольный лутц, каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, каскад флип – тулуп – риттбергер. А вот сольный тройной флип дался Медведевой лишь с помаркой и недокрутом, пишет "Р-Спорт".
Алина Загитова также тренировалась на "Супер Арене" в Сайтаме, где проходит мировое первенство. Чемпионка все элементы выполнила чисто. Напомним, после короткой программы Евгения Медведева лишь на 4 месте, Загитова же лидирует.
Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал прокат Евгении Медведевой. Он назвал ее выступление лучшим в этом сезоне, хотя и добавил, что фигуристка могла отказать программу чище. По мнению специалиста, она не справилась с каскадом из-за волнения.
Экспертов выступление Евгении Медведевой, тем не менее, порадовало. Как отметила заслуженный тренер России Елена Чайковская, все же набор технических элементов у нее слабее, чем у Загитовой. Однако есть надежда, что с произвольной программой Евгения Медведева справится лучше.
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