Фанаты Алины Загитовой затравили Ирину Слуцкую

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала результаты финала Гран-при по фигурному катанию. Спортсменка считает, что Алина Загитова показала слабый результат на соревнованиях. Поклонники молодой фигуристки обрушились с гневными комментариями на двукратного призера Олимпийских игр.

Ирина Слуцкая уверена, что второе место в финале Гран-при должна была занять россиянка Елизавета Туктамышева, потому что она технически выступала лучше. "Я за Лизу вообще всегда болела. Эта спортсменка прошла уже огонь, воду и медные трубы, и в Ванкувере показала яркое, задорное, технически сложное катание. При этом она настолько легко все это делала, что хотелось вместе с ней выйти на лед и попрыгать. По мне – так она должна была второй становиться в финале", – заявила она.

Слуцкая отметила, что Загитова, завоевавшая серебро, допустила несколько ошибок во время выступления. "К сожалению, Алине Загитовой не удалось избежать помарок и показать максимум того, на что она способна", – цитирует ее издание "Спорт-экспресс".

Поклонники Алины были крайне возмущены высказыванием Ирины и тут же обрушились на нее с критикой в социальных сетях: "Как Вам не стыдно травить ребенка? У самой ведь дети растут. Она Вам поперек горла стоит со своей медалью?", "Просто кому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпиаду, учась в девятом классе, а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь".

Один из них даже пожелал смерти двукратной чемпионке: "О Аллах, кроме которого нет иного божества, и у которого самые прекрасные имена! Пусть Ирина Слуцкая и ее дети умрут в течение 2019 года", – написал пользователь.

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Слуцкая уже успела отреагировать на эти комментарии. Она посоветовала всем недовольным обратиться к психологу, чтобы перестать "видеть в каждом слове негатив". "Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте!" – ответила она.

Это не первый случай, когда фанаты Загитовой так остро реагируют на критику в адрес своей любимицы. Тренер Максим Траньков стал получать угрозы от поклонников после недавних высказываний о молодой фигуристке. Он не верил, что Алина сможет показать хороший результат на Олимпийских играх в Пхенчхане, потому что главным фаворитом на зимних соревнованиях была Евгения Медведева. По его мнению, никто из профессиональных спортсменов не болел за Загитову.

Траньков сообщил, что недовольные фанаты спортсменки угрожают ему жестокой расправой. Он даже сравнил поклонников фигурного катания с агрессивными футбольными фанатами. "Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите – футбол", – поделился Траньков.