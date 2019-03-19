Медведева сделала жесткое заявление перед бойней

Фигуристка провела тренировку в японском городе Сайтама перед ЧМ-2019. 19-летняя Евгения Медведева настроена решительно.

На чемпионате мира по фигурному катанию во время тренировок 19 марта на льду появились сразу три соперницы. Это россиянки Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. До последнего на поездку претендовали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, но их планам не суждено было сбыться.

Двукратная чемпионка мира Медведева рассказала о первых ощущениях перед предстоящей бойней на льду. Спортсменка заявила, что уверена в себе и чувствует поддержку семьи, поклонников, тренеров и хореографов.

Также Евгения сообщила, что настроение у нее боевое, а цель – превзойти саму себя. При этом девушка сделала жесткое заявление: она твердо намерена сражаться за победу на чемпионате мира.

Фигуристка подчеркнула, что много и с удовольствием работала перед поездкой в Японию. "Я просто рада здесь быть, но это не отменяет факта – я буду бороться, – цитирует Евгению Медведеву ТАСС.

20 марта на ЧМ-2019 по фигурному катанию пройдет первый прокат – девушки представят короткую программу. Завершится турнир 23 марта. Евгения Медведева была включена в состав сборной России 27 февраля.