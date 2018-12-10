Загитова взорвалась из-за критики ее выступления на Гран-при

"Диванные критики" никогда не окажутся на месте спортсмена и не смогут его понять. Алина Загитова старается относиться с юмором к их критике. Тем не менее оскорбления злят фигуристку.

Все ждут от Алины хорошего выступления. И если вдруг фигуристка откаталась не так удачно, как хотелось бы поклонникам, сразу же активизируются комментаторы, отмечает Загитова.

"Злит, когда я выступаю не так хорошо, как все от меня ждут, и многие начинают сразу же писать: вот, она сливается, она не может. Это диванные критики. Это то же самое, что я пойду комментировать другой вид спорта, не зная его. Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне", – заявила фигуристка изданию "Р-Спорт".

Алина признается: когда такие посты выводят ее из себя, она вспоминает, что эти люди никогда не были на ее месте – и никогда не будут. Эти мысли позволяют спортсменке успокоиться и относиться к критике с юмором.

Тем временем комментатор Василий Уткин решил пожурить болельщиков Алины. Однако получилось у него традиционно неловко – оскорбительный пост адресован самой спортсменке. Болельщиков Алины комментатор назвал придурками. Уткин считает, что они не в состоянии поддержать Загитову.

"Как трудно, когда тебе, Алина, нужна поддержка и совет, а твои болельщики могут спокойно основать Всероссийское добровольное общество придурков, в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись", – написал Василий Уткин под фотографией плачущей Алины, опубликованной в его Instagram.

Поклонники Загитовой, в свою очередь, поинтересовались у журналиста-грубияна, на каком основании он пришел к своим выводам. "На основании высказываний скольких болельщиков Алины вы решили, что все болельщики – придурки? Если вы официально заявили об этом, значит, у вас должны быть веские доказательства?" – задали вопрос комментатору пользователи.

"Зачем же адресовать это Алине? Всякое уважение пропало к вам", – заметил один из подписчиков. "А Уткин общается с себе подобными, поэтому и видит одних дебилов", – написал другой.

Алина Загитова завоевала золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и победила на чемпионате Европы в этом же году. А по версии Минспорта России, Алина стала спортсменкой года.

В финале Гран-при 2018 года, который прошел в канадском Ванкувере, 16-летняя Алина заняла второе место. На третьем – еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева. А победительницей стала японка Рики Кихира. Как сообщалось, Загитова вышла на лед в финале после травмы. Перед самыми соревнованиями воспитанница Этери Тутберидзе споткнулась о кабель.