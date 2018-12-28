"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года
Это была шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Артем Дзюба ответил на вопрос, какие ассоциации у него возникают при упоминании символа наступающего года.
"С чем ассоциируется символ следующего года свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок!" – сказал футболист в интервью журналистам "Матч ТВ".
Дзюба не раз высказывался по поводу скандала вокруг Кокорина и его друга Павла Мамаева. Форвард российской сборной спортсменов не оправдывает. В то же время ему не нравится, что в этой истории появилось много "хейтеров и показушников", не упускающих возможности покритиковать футболистов-дебоширов.
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, футболисты имеют "широкие личные связи в различных органах государственной власти". Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.
Футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы развлечений Кокорина и Мамаева попали в больницу.
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