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Среда 19 августа

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Новый год 2019

2019 год будет невисокосным. Фото: pixabay.com

Россияне и другие жители земного шара начали активную подготовку к празднованию Нового года 2019. В этом году торжество состоится в ночь на вторник.

Для удобства россиян 29 декабря, субботу, сделали рабочим днем. За счет этого у многих появится время на различные предновогодние хлопоты в понедельник, 31 декабря – этот день объявили выходным.

Каким будет 2019 год? Что ждет Россию, Украину, США? Что станет с курсом рубля? Как изменится судьба звезд в Новом году? Об этом и много другом в специальном сюжете "Дни.ру".

Когда помирятся Россия и США

Когда помирятся Россия и США
В январе президентству Дональда Трампа исполняется два года. Глава Белого дома обещал улучшить отношения с Россией и решить проблемы, которые возникли между странами за последние годы. К сожалению, отношения Москвы и Вашингтона при президенте Трампе продолжили деградировать, никаких прорывных соглашений достигнуто не было. Ждать ли прогресса в наступившем году? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.   В целом аналитики прогнозируют сохранение текущего уровня в отношениях России и США.

Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине

Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине
Певец Прохор Шаляпин больше знаменит не своими выступлениями, а скандалами, в которые регулярно попадает. В 2019 году ситуация, судя по всему, не изменится. Да и семейного счастья с Виталиной Цымалюк-Романовской у него, кажется, не получится построить. "Ну что можно сказать, человек  – ходячий информационный повод, и в Новом году ничего у него не изменится", – рассказала потомственная ведунья Саона.

Убийство Трампа и война: у Нострадамуса нашли страшное предсказание на 2019 год

Убийство Трампа и война: у Нострадамуса нашли страшное предсказание на 2019 год
Одним из самых узнаваемых и цитируемых предсказателей на Земле, к чьим запутанным текстам люди обращаются на протяжении веков, по праву может считаться Нострадамус. Эксперты нашли в его записях указания на то, что может произойти в 2019 году. Своими наблюдениями, сделанными на основании анализа текста Нострадамуса, с изданием Express поделился британский экстрасенс и медиум Крейг Гамильтон-Паркер.

К чему снится Снегурочка

К чему снится Снегурочка
Верной спутницей Деда Мороза на новогоднем празднике является его внучка Снегурочка. Что делать, если сказочная героиня пришла к вам во сне? Снегурочка обычно всегда появляется вместе с Дедом Морозом.

Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году

Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году
Новый год 2019 – это не только салат оливье, бой курантов и очередной "голубой огонек" по телевизору. С 1 января вступят в силу новые законы, которые сильно изменят жизнь россиян. "Дни.ру" сделали подборку самых важных грядущих изменений в законодательстве.   Повышение МРОТ и пособий  С нового года 2019 минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей и составит 11 280 рублей – уровень прожиточного минимума за второй квартал уходящего года.

Главные политические счастливчики 2018 года

Главные политические счастливчики 2018 года
Несмотря на то, что в целом уходящий год был скорее неудачным для политических лидеров, были и те, кто смог поймать фортуну за хвост. Нельзя сказать, что они добились всего, чего хотели, но заканчивают 2018 год везунчики на мажорной ноте.  Реджеп Тайип Эрдоган  Уходящий год для турецкого лидера без проблем не обошелся.

К чему снится новогоднее обращение президента

К чему снится новогоднее обращение президента
Непременной частью предстоящего праздника является воодушевляющее выступление главы страны, который подводит итоги уходящего года и определяет наши задачи в следующем. Как относиться к тому, что вам приснилось новогоднее обращение президента? На этот вопрос "Дни.ру" ответили ясновидящие. Экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что появление главы страны во сне – это очень хороший знак.

Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой

Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой
Все самое лучшее, интересное и вкусное готовят телевизионщики к 31 декабря. "Дни.ру" изучили праздничную программу. ПЕРВЫЙ КАНАЛ В 23 часа начнется "Новогодняя ночь на Первом".

К чему снятся бенгальские огни

К чему снятся бенгальские огни
Бенгальские огни ассоциируются с праздником. Однако видеть их во сне не всегда к добру. Бенгальские огни впервые были применены в Бенгалии (Индии).

Приметы Нового года

Приметы Нового года
С этим праздником издавна связано множество суеверий. "Дни.ру" расскажут, как провести Новый год, чтобы не спугнуть будущую удачу. Чтобы весь предстоящий год водились деньги, нужно раздать все долги в старом году.

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