Новый год 2019

Россияне и другие жители земного шара начали активную подготовку к празднованию Нового года 2019. В этом году торжество состоится в ночь на вторник.

Для удобства россиян 29 декабря, субботу, сделали рабочим днем. За счет этого у многих появится время на различные предновогодние хлопоты в понедельник, 31 декабря – этот день объявили выходным.

Каким будет 2019 год? Что ждет Россию, Украину, США? Что станет с курсом рубля? Как изменится судьба звезд в Новом году? Об этом и много другом в специальном сюжете "Дни.ру".