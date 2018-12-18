За дебоширов Кокорина и Мамаева пообещали пролить кровь

Письма угрожающего содержания поступают на электронную почту Московского городского суда. Ведущему дело дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева судье угрожают смертью, если он оставит спортсменов под арестом.

Мосгорсуд 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина – адвокаты требовали отменить решение о продлении ареста хулиганам до 8 февраля. Просьбу защиты не удовлетворили – несмотря на угрозы неизвестного.

"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг", – написал неизвестный. И добавил, что судья, принимающий решение по делу футболистов, должен ходить с охраной - потому что "ему вообще не жить". Суд уже обратился в полицию, там обещали принять меры в отношении лица, допустившего угрозы в адрес представителя судебной власти, пишут "Известия".

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, футболисты имеют "широкие личные связи в различных органах государственной власти". Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.