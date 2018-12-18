Никакого раскаяния: Почему Мамаеву и Кокорину стоит помолчать

Проявляя открытое неуважение к суду, футболисту Павлу Мамаеву стоит вспомнить о своих веселых похождениях в России и других странах мира. Назвав решение судьи о правомерности содержания дебоширов в СИЗО позором, спортсмен фактически поставил крест на своей карьере.

Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривались апелляции защиты на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, проходило без присутствия футболистов. Они находятся в СИЗО, суд и защита общались с ними в режиме видеоконференции.

Как только судья огласила решение о том, что дебоширы пробудут в изоляторе до 8 февраля, Павел Мамаев не смог сдержаться и выступил с короткой, но гневной речью.

"Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук", – заявил футболист.

За пять минут до этого Мамаев был не так строг. Наоборот, он всячески пытался выторговывать у судьи подписку о невыезде или домашний арест. Игрок "Краснодара" сообщил, что выплатил пострадавшему водителю ведущей Первого канала 500 тысяч рублей. Кокорин, в свою очередь, выразил готовность покрыть материальный ущерб в 160 тысяч, нанесенный автомобилю.





Супруга Мамаева после заседания встала на сторону своего благоверного и не придумала ничего лучшего, чтобы банально повторить слово "позор" у себя в Instagram. Правда, спустя несколько часов Алана Мамаева пост удалила.

Если положить на одну чашу весов весь позор Мамаева и Кокорина за последние годы, а на другую – решение суда, которое Павел тоже назвал позором, то, очевидно, что первая чаша будет намного тяжелее.

Обо всех их приключениях писать – не хватит места в одной статье, поэтому напомним самые яркие. Взять хотя бы вечеринку в Монте-Карло, где Паша и Саша заливали горечь поражения после вылета нашей сборной в Евро-2016 шампанским по 500 евро. По словам очевидцев вечеринки, убитые горем футболисты купили для гостей ночного клуба около 500 таких бутылок.





Зимой все того же 2016-го года Кокорин и Мамаев, устав от футбола, отправились на Мальдивы. Оба выложили в соцсетях видео, на котором они отдыхают на лежаках и с душой исполняют посвященную им песню "С Павликом пить".

В декабре 2014 года Александр Кокорин отпраздновал ничью с "Рубином" в одном из банных комплексов Барвихи. Там разгоряченный футболист страстно обнимал обнаженных девушек.

Последний громкий эпизод с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева датирован 8 октября 2018 года. В тот день они влипли в Москве в более серьезную, чем дорогое шампанское и Мальдивы, историю. Футболисты сначала жестоко избили мужчину, посмевшего сделать им замечание на парковке, а затем оторвались в кафе, набросившись на министерских служащих, мирно пивших утренний кофе. У пострадавших были зафиксированы травмы головы, один из них попал в больницу.





Говорят, что до этого бравые спортсмены умудрились весело погулять в вагоне скоростного поезда "Сапсан" по пути из Петербурга в Москву. В этом случае люди не пострадали, зато обстановка вагона была повреждены хмельными спортсменами.

История Мамаева и Кокорина снова возвращает нас к поиску ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное хамство на почве пьянства и алкоголизма? Ведь известно, что слава и деньги нередко оказывают на публичных людей какое-то необъяснимое влияние: они становятся неуправляемыми и опасными для общества. При этом знаменитости забывают, что за свои поступки они должны будут ответить на равных со всеми остальными гражданами.





Дело Кокорина и Мамаева далеко не первое в череде обвинений в хулиганстве известных людей – артистов, спортсменов, шоуменов. Так почему же они считают позором решения судебных органов? В конце концов от действий футболистов-хулиганов пострадали не только стулья в кафе, но и люди. Это ли не есть настоящий позор?