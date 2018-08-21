Кокорин ушел от жены к Дзюбе

Артем Дзюба увел мужа у Дарьи Валитовой. Супруга футболиста Александра Кокорина объяснила поклонникам, почему в соцсетях нет их семейных фотографий.

Подписчики беспокоятся за звездную пару. Весной этого года Александр Кокорин получил серьезную травму и вышел из строя на полгода. Форвард пропустил и ЧМ-2018, и начало Еврокубка. Поклонники засыпали супругу футболиста вопросами.

Дарья Валитова ответила всем в Instagram, разместив заметки в Stories. Она успокоила болельщиков, заявив, что Александр скоро вернется в состав питерского клуба. А выздоровлению помогает, судя по всему, хорошее чувство юмора.

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova) 25 Май 2018 в 3:09 PDT

"Почему у вас так мало совместных фотографий с Сашей? По-моему, он чаще с Артемом Дзюбой появляется", – спросили обеспокоенные поклонники. В ответ Дарья разместила грустный смайлик и написала: "Увел".

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 17 Авг 2018 в 5:25 PDT

Действительно, если судить по фотографиям, Дзюба и Кокорин проводят много времени вместе не только на поле. Instagram полон совместных фотографий 27-летнего Александра и 29-летнего Дзюбы. Они постоянно в шутку подчеркивают свои крепкие отношения.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 20 Июл 2018 в 12:55 PDT

Ранее Кокорин рассказывал, что тренер на сборах команды поселил его с Дзюбой в одной комнате, и они быстро сблизились. Форвард питерской команды отметил, что Артем любит поговорить. "Это хорошо, когда только приезжаешь на сборы. Но, прожив с ним дней десять, чуть-чуть устаешь", – признался Кокорин.

Дарья Валитова ответила и на волнующий подписчиков вопрос: кем станет их с Александром сын? Профессию певица называть не стала. Но подчеркнула: главное, чтобы вырос хорошим человеком, пишет "Спорт-Экспресс".