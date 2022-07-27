"Все ломается": в пустующем замке Пугачевой и Галкина царит разруха

Журналист Дмитрий Сорокин прокомментировал слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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На днях в Сети заговорили о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин, покинувшие Россию еще в марте, якобы собираются избавиться от своего замка, который находится в подмосковной деревне Грязь. Но на самом деле это не так, дал понять журналист Денис Сорокин в беседе с порталом BLITZ.center.

По его словам, семье приходится тратить немалую сумму денег каждый месяц на обслуживание особняка, но продавать она его не собирается. При этом знаменитым супругам пришлось отказаться от части персонала ввиду отсутствия необходимости в ней, добавил публицист.

Сорокин рассказал, что в замке "постоянно все ломается". Из-за разрухи в доме Галкин якобы тратит миллионы. Однако расходы не опустошают карман юмориста, поскольку он богатый и, как сказал журналист, накопил много денег, которых хватит на несколько поколений.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева построили замок в Грязи больше 10 лет назад. Как писали СМИ, юморист потратил на возведение особняка 30 миллионов евро. Дизайн в шестиэтажном доме полностью отвечает требованиям классического викторианского стиля, говорил недавно архитектор и дизайнер Александр Осипов.