Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Замок Галкина и Пугачевой разобрали по частям

Новости

Замок Галкина и Пугачевой разобрали по частям

Особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой привлекает много внимания.
прочитано 74 раза

Алла Пугачева и Максим Галкин не появляются в России почти полгода. В начале марта они улетели в Израиль, где успели и отдохнуть, и поработать. Сейчас семейство проводит время в Латвии, откуда делятся новыми кадрами в Сети, но не рассказывают о дальнейших планах.

ПО ТЕМЕ

"Копия Аллы": брошенный Пугачевой Галкин показал любимую женщину

"Ешь и худей": рецепт стройности Аллы Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Когда семейство вернется в Россию, точно неизвестно. Сама Алла Борисовна давненько говорила, что прилит домой к 1 сентября, чтобы ее дети смогли отправиться в школу. Однако из-за того, что Галкин находится в опале из-за фейков о российской армии, которые он распространяет, не исключено, что путешествие знаменитой пары продолжится.

Ходят слухи, что супруги собираются продавать особняк в деревне Грязь, однако никаких доказательств этому нет. Впрочем, даже если у этого замка появится новый владелец, он получит роскошное место, ведь дом знаменитой пары продуман до мелочей.

Архитектор и дизайнер Александр Осипов визуально разобрал замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина по частям, чтобы оценить его. Так, по словам эксперта, в особняке все сделано на совесть. В доме поклеены обои под штукатурку, есть большая библиотека, огромный зал со столом из дуба. "Дизайн полностью отвечает требованиям классического викторианского стиля", – заключил собеседник StarHit.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 10:54 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Кому положена жилищная субсидия в Москве Кому положена жилищная субсидия в Москве

Льготами по оплате ЖКХ пользуется четверть москвичей

Негусто: какой недвижимостью на самом деле владеет обходящая стороной родину Пугачева Негусто: какой недвижимостью на самом деле владеет обходящая стороной родину Пугачева

Певица владеет квартирой в Филипповском переулке

Как определить надежность застройщика Как определить надежность застройщика

Советы юриста

Москвичи предпочитают "комфорт" Москвичи предпочитают "комфорт"

Больше 70% сделок приходится на комфорт-класс

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+