Замок Галкина и Пугачевой разобрали по частям

Особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой привлекает много внимания.

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Алла Пугачева и Максим Галкин не появляются в России почти полгода. В начале марта они улетели в Израиль, где успели и отдохнуть, и поработать. Сейчас семейство проводит время в Латвии, откуда делятся новыми кадрами в Сети, но не рассказывают о дальнейших планах.

Когда семейство вернется в Россию, точно неизвестно. Сама Алла Борисовна давненько говорила, что прилит домой к 1 сентября, чтобы ее дети смогли отправиться в школу. Однако из-за того, что Галкин находится в опале из-за фейков о российской армии, которые он распространяет, не исключено, что путешествие знаменитой пары продолжится.

Ходят слухи, что супруги собираются продавать особняк в деревне Грязь, однако никаких доказательств этому нет. Впрочем, даже если у этого замка появится новый владелец, он получит роскошное место, ведь дом знаменитой пары продуман до мелочей.

Архитектор и дизайнер Александр Осипов визуально разобрал замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина по частям, чтобы оценить его. Так, по словам эксперта, в особняке все сделано на совесть. В доме поклеены обои под штукатурку, есть большая библиотека, огромный зал со столом из дуба. "Дизайн полностью отвечает требованиям классического викторианского стиля", – заключил собеседник StarHit.