Отвергли Израиль: лишившиеся замка Пугачева и Галкин выбрали новое место жительства

Алла Пугачева и Максим Галкин решили потратить деньги с продажи замка на новую недвижимость.

Карьера Народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина, похоже, полностью посыпалась в России. Пародист после начала специальной военной операции переквалифицировался в политолога и позволил себе ряд громких, но безосновательных заявлений в адрес армии и руководства страны. Примадонна отечественной эстрады, напротив, отказалась от комментариев. Однако звездная чета решила покинуть родину.

Артисты вместе с детьми переехали в Израиль, где шоумен решил не отказываться от своего нового амплуа и продолжил зарабатывать семье на хлеб, критикуя Россию во время концертов. Максим Галкин подвергся жесткой критике как со стороны патриотичных коллег по цеху, так и со стороны общественности. Очевидно, что лишил себя возможности выступать на родине, а заодно и недвижимого имущества.

Сегодня Алла Пугачева и ее супруг вынуждены продавать свой роскошный замок. По некоторым данным, недвижимость оценивается в миллиард рублей, хотя звездное семейство готово сделать скидку 30% и просит за особняк всего 700 миллионов. По словам политолога Евгения Зайцева, парочка уже определилась с новым местом жительства.

Почему супруги отвергли Израиль, остается загадкой. Сейчас они проживают в Латвии, однако и там не собираются долго оставаться. Эксперт подчеркнул, что Алла Пугачева и Максим Галкин ищут дом в США. По его словам, деньги с продажи замка артисты намерены потратить на покупку недвижимости в Калифорнии.