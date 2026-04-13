Забудьте про Москву: назван город России, где на обычной квартире можно сказочно разбогатеть

Покупка типовой квартиры в небольшом регионе сегодня приносит владельцу больше денег, чем бизнес в столице или банковский вклад.



Многие по привычке думают, что инвестировать в жилье нужно только в Москве, Питере или Сочи. Но свежие цифры за 2023–2025 годы показывают совсем другую реальность. Пока столичные инвесторы подсчитывают копейки, владельцы квартир в далеких регионах получают сверхприбыли. Аналитики изучили доходность недвижимости в разных городах страны и пришли к удивительным выводам. Оказалось, что лидером рейтинга стал Абакан. Обычная квартира там принесла владельцам 25,3% годовых. Это чистый доход, в который включен и рост цены самого квадрата, и деньги от сдачи в аренду.

Покупка типовой квартиры в небольшом регионе сегодня приносит владельцу больше денег, чем бизнес в столице или банковский вклад. В топ-5 самых выгодных городов также вошли Оренбург с доходностью 20,2%, Челябинск, где удалось заработать 16,4%, а также Курск и Магадан. В этих местах сложилась уникальная ситуация: за последние два года цена квадратного метра взлетела более чем на 50%. Те, кто успел купить там жилье раньше, сегодня чувствуют себя очень уверенно. Хорошую прибыль в районе 14% также показали Смоленск, Иваново и Великий Новгород.

А вот Москва в этом списке оказалась в самом хвосте. Столица заняла лишь 70-е место с результатом всего +0,3% доходности. Это значит, что после учета инфляции и всех расходов владелец московской квартиры практически ничего не заработал. В Санкт-Петербурге ситуация чуть лучше — там доходность составила 7%, что позволило городу занять 36-е место. Получается, что вкладывать в мегаполисы сейчас — затея сомнительная, если ваша цель именно быстрый и высокий доход.

Есть и города, которые стали настоящими "черными дырами" для инвесторов. Хуже всего дела обстоят в Калининграде и Якутске. Реальная доходность там ушла в минус — минус 2,9% и минус 2,1% соответственно. Инфляция просто съела всю прибыль, и даже аренда не смогла спасти положение. Также в список убыточных попали Казань, Тверь, Калуга и Орел. Инвесторы, купившие там жилье пару лет назад, по факту сейчас теряют свои накопления.

Если говорить об аренде, то в среднем по регионам она приносит около 5,5% годовых. Это цифра уже за вычетом всех налогов и обязательных платежей. Но аренда — это лишь приятный бонус, основной капитал сейчас делается на резком скачке цен на само жилье. В 28 российских городах реальная доходность без учета аренды оказалась отрицательной. Это серьезный сигнал для тех, кто планирует вложить деньги в недвижимость прямо сейчас.