Выручка девелоперов массовых новостроек "старой" Москвы упала на 37 % за год

За первые три месяца 2026 года дольщики приобрели 3,6 тыс. лотов в массовых новостройках «старой» Москвы. Их общая стоимость составила 69,4 млрд рублей — против 109,9 млрд рублей в I квартале предыдущего года.
Ключевые показатели рынка:
Доля топ‑15 проектов снизилась на 6,1 п. п. и достигла 56,5 % от всех сделок в массовом сегменте.
Средняя цена квадратного метра в январе — марте составила 416,5 тыс. рублей:
+1,5 % к предыдущему кварталу;
+22,6 % в годовом выражении.
Объём сделок в массовом сегменте «старой» Москвы оказался минимальным за последние 9 лет.
Динамика спроса по месяцам показала неоднозначную картину: в январе наблюдался небольшой рост в годовом выражении, но в феврале и марте активность покупателей резко снизилась.
Причины спада
Юлия Иванова, директор департамента аналитики и консалтинга, выделила следующие факторы:
Преждевременная реализация отложенного спроса — покупатели активизировались в конце года в преддверии ужесточения условий семейной ипотеки.
Дефицит предложения — число новых стартов проектов резко сократилось.
Снижение конкуренции — предложение на рынке сократилось вдвое за год, что позволило девелоперам не стимулировать продажи.
Как отметила эксперт, девелоперы сейчас практически не предлагают акций и скидок. Благодаря сокращению конкуренции они могут повышать цены даже на фоне оттока клиентов.
Контекст по рынку РФ
На фоне спада в Москве общероссийский рынок новостроек демонстрирует рост:
выручка отрасли от продаж в I квартале — 1,17 трлн рублей (+16 % год к году);
объём продаж — 5,6 млн кв. м (+12 % год к году).
Ситуация на рынке массовых новостроек «старой» Москвы отражает локальную коррекцию после ажиотажного спроса. В условиях дефицита предложения и низкой конкуренции девелоперы делают ставку на ценовую стратегию, а не на стимулирование продаж. Дальнейшая динамика будет зависеть от мер госрегулирования ипотеки и темпов вывода новых проектов.