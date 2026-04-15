Выручка девелоперов массовых новостроек "старой" Москвы упала на 37 % за год

В I квартале 2026 года выручка девелоперов комфорт класса на рынке массовых новостроек "старой" Москвы сократилась на 37 %, до 69,4 млрд рублей. По данным агентства "Метриум", падение связано с минимальным за 9 лет объёмом сделок и дефицитом предложения.



За первые три месяца 2026 года дольщики приобрели 3,6 тыс. лотов в массовых новостройках «старой» Москвы. Их общая стоимость составила 69,4 млрд рублей — против 109,9 млрд рублей в I квартале предыдущего года.

Ключевые показатели рынка:

Доля топ‑15 проектов снизилась на 6,1 п. п. и достигла 56,5 % от всех сделок в массовом сегменте.

Средняя цена квадратного метра в январе — марте составила 416,5 тыс. рублей: +1,5 % к предыдущему кварталу; +22,6 % в годовом выражении.

Объём сделок в массовом сегменте «старой» Москвы оказался минимальным за последние 9 лет.

Динамика спроса по месяцам показала неоднозначную картину: в январе наблюдался небольшой рост в годовом выражении, но в феврале и марте активность покупателей резко снизилась.

Причины спада

Юлия Иванова, директор департамента аналитики и консалтинга, выделила следующие факторы:

Преждевременная реализация отложенного спроса — покупатели активизировались в конце года в преддверии ужесточения условий семейной ипотеки. Дефицит предложения — число новых стартов проектов резко сократилось. Снижение конкуренции — предложение на рынке сократилось вдвое за год, что позволило девелоперам не стимулировать продажи.

Как отметила эксперт, девелоперы сейчас практически не предлагают акций и скидок. Благодаря сокращению конкуренции они могут повышать цены даже на фоне оттока клиентов.

Контекст по рынку РФ

На фоне спада в Москве общероссийский рынок новостроек демонстрирует рост:

выручка отрасли от продаж в I квартале — 1,17 трлн рублей (+16 % год к году);

объём продаж — 5,6 млн кв. м (+12 % год к году).





Ситуация на рынке массовых новостроек «старой» Москвы отражает локальную коррекцию после ажиотажного спроса. В условиях дефицита предложения и низкой конкуренции девелоперы делают ставку на ценовую стратегию, а не на стимулирование продаж. Дальнейшая динамика будет зависеть от мер госрегулирования ипотеки и темпов вывода новых проектов.