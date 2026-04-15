Муж Пугачевой забрал детей и покинул Кипр Тесты Онкобольная Валерия Чекалина решилась на отчаянный шаг Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 15 апреля

Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
Выручка девелоперов массовых новостроек "старой" Москвы упала на 37 % за год

В I квартале 2026 года выручка девелоперов комфорт класса на рынке массовых новостроек "старой" Москвы сократилась на 37 %, до 69,4 млрд рублей. По данным агентства "Метриум", падение связано с минимальным за 9 лет объёмом сделок и дефицитом предложения.

За первые три месяца 2026 года дольщики приобрели 3,6 тыс. лотов в массовых новостройках «старой» Москвы. Их общая стоимость составила 69,4 млрд рублей — против 109,9 млрд рублей в I квартале предыдущего года.

Ключевые показатели рынка:

  • Доля топ‑15 проектов снизилась на 6,1 п. п. и достигла 56,5 % от всех сделок в массовом сегменте.

  • Средняя цена квадратного метра в январе — марте составила 416,5 тыс. рублей:

    • +1,5 % к предыдущему кварталу;

    • +22,6 % в годовом выражении.

  • Объём сделок в массовом сегменте «старой» Москвы оказался минимальным за последние 9 лет.

Динамика спроса по месяцам показала неоднозначную картину: в январе наблюдался небольшой рост в годовом выражении, но в феврале и марте активность покупателей резко снизилась.

Причины спада

Юлия Иванова, директор департамента аналитики и консалтинга, выделила следующие факторы:

  1. Преждевременная реализация отложенного спроса — покупатели активизировались в конце года в преддверии ужесточения условий семейной ипотеки.

  2. Дефицит предложения — число новых стартов проектов резко сократилось.

  3. Снижение конкуренции — предложение на рынке сократилось вдвое за год, что позволило девелоперам не стимулировать продажи.

Как отметила эксперт, девелоперы сейчас практически не предлагают акций и скидок. Благодаря сокращению конкуренции они могут повышать цены даже на фоне оттока клиентов.

Контекст по рынку РФ

На фоне спада в Москве общероссийский рынок новостроек демонстрирует рост:

  • выручка отрасли от продаж в I квартале — 1,17 трлн рублей (+16 % год к году);

  • объём продаж — 5,6 млн кв. м (+12 % год к году).


Ситуация на рынке массовых новостроек «старой» Москвы отражает локальную коррекцию после ажиотажного спроса. В условиях дефицита предложения и низкой конкуренции девелоперы делают ставку на ценовую стратегию, а не на стимулирование продаж. Дальнейшая динамика будет зависеть от мер госрегулирования ипотеки и темпов вывода новых проектов.

15 апреля 2026, 13:05
фото: freepik.com
topnovostroek.ru✓ Надежный источник

Выбор читателей

