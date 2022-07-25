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Шоу-бизнес
"Свел Бог": Возвращающуюся на родину без Галкина Пугачеву ждет любимый мужчина

"Свел Бог": Возвращающуюся на родину без Галкина Пугачеву ждет любимый мужчина

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми улетела в Израиль, а позже посетила Юрмалу, куда приезжает почти каждый год.
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Пока звездное семейство коротает время за границей, народ не перестает гадать, ждать ли чету на родине. Сама Алла Пугачева обещала посетить Россию уже в сентябре, ведь ее наследникам нужно идти в школу.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Однако судьба ее супруга Максима Галкина остается туманной. Журналист Георгий Иващенко, например, ссылаясь на свои источники, заверял, что Примадонна обязательно прибудет домой, а вот ее возлюбленный – вряд ли: мол, его на чужой земле ждут гастроли, а учащимся в школе детям и присматривающей за ними жене, очевидно, не место во всей этой концертной суете.

Как бы там ни было, на родине, несмотря на всеобщую агрессию в адрес звездного семейства, остались люди, которые ждут королеву отечественной эстрады. Среди них – Иван Краско, которого по праву можно назвать любимым мужчиной Примадонны: не с проста же она как-то раз даже исполнила посвященную ему песню во время одной из дружеских посиделок.

91-летний актер вспомнил, как выпивал с артисткой после одного из спектаклей. Тогда он узнал, что Алла Борисовна творит вместе с Ильей Резником, и пришел в настоящий восторг от этого творческого тандема.

"И вот этих двух звезд Аллу и Ильюшу свел Бог, чему рад не только я. Благодаря их знакомству мы услышали много прекрасных песен", – разоткровенничался Иван Краско.

По его словам, исполнительница хита "Арлекино" вернется домой, причем уже совсем скоро: мол, Алла Пугачева не может существовать без России, а Россия – без нее.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 19:25 Источник: PROзвезд ✓ Надежный источник
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