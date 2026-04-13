Квартиры по цене самолета: москвичи массово отказываются от покупки жилья в новостройках

Квартиры по цене самолета: москвичи массово отказываются от покупки жилья в новостройках
Рынок столичной недвижимости переживает не лучшие времена: продажи рухнули почти в два раза, а ценники продолжают пугать покупателей.

В начале 2026 года московские новостройки столкнулись с суровой реальностью. Покупателей стало в два раза меньше, чем в конце прошлого года. Люди просто перестали ходить в офисы продаж, глядя на новые условия по ипотеке и заоблачные цены. Те, кто раньше планировал расширение, теперь либо ждут чуда, либо смотрят на крошечные студии. Статистика говорит сама за себя: число сделок упало более чем на 51% за квартал. Это самый низкий показатель за последние восемь лет.

Причина такого обвала проста и понятна. С февраля изменились правила семейной ипотеки, а обычные кредиты стали стоить столько, что переплата за квартиру кажется безумием. При этом застройщики не спешат снижать цены. Квадратный метр в обычном комфорт-классе в Старой Москве перевалил за 416 тысяч рублей. Это на 22% дороже, чем было год назад. Получается странная картина: жилье никто не берет, но дешевле оно не становится.

Сейчас рынок все больше уходит в сторону компактности. Если раньше люди искали просторные двушки, то теперь "голосуют рублем" за студии по 20–29 метров. Это единственный формат, который хоть как-то вписывается в семейный бюджет. Купить даже такую конуру в Москве сейчас стоит около 9 миллионов рублей. Девелоперы видят этот спрос и стараются строить как можно больше маленьких лотов, но бюджетных вариантов все равно не хватает. Предложение на рынке вроде бы и выросло, но в основном за счет дорогого бизнес-класса и элитки, которые большинству просто не по карману.

Выручка застройщиков тоже просела, хотя и не так сильно, как продажи. Помогли сделки в дорогих сегментах, где покупатели меньше зависят от кредитов. Но в целом доходы строительных компаний упали на четверть. Рынок находится в состоянии неопределенности. Инвестировать в жилье на этапе котлована стало невыгодно: разница в цене между стройкой и готовым домом почти исчезла. Покупатели не хотят рисковать и годами ждать ключи, когда цена на финише будет почти такой же.

Что будет дальше, не знает никто. Все зависит от того, что решит Центробанк по ставке и как дальше будет меняться господдержка. Если кредиты не подешевеют, спрос продолжит падать, а доступного жилья будет становиться все меньше. Массовый сегмент просто вымывается с рынка, оставляя только дорогие проекты для богатых. Сейчас Москва адаптируется к новой жизни, где своя квартира становится настоящей роскошью. Пока же покупатели заняли выжидательную позицию, а застройщики пытаются найти новые способы заманить людей в свои проекты. Эпоха легких квартир в кредит закончилась, и теперь каждый метр приходится считать с калькулятором в руках. Похоже, рынку недвижимости предстоит долгая и болезненная перестройка под кошельки обычных граждан.

13 апреля 2026, 16:01
РБК✓ Надежный источник

Забудьте про Москву: назван город России, где на обычной квартире можно сказочно разбогатеть

Банк ДОМ.РФ фиксирует улучшение качества риск-метрик застройщиков
В портфеле проектного финансирования Банка ДОМ.РФ доля строительных проектов с покрытием счетами эскроу менее 50% за год уменьшилась на 3 п.п. с 17,6% до 14,4%. В начале 2026 года Банк ДОМ.

Забудьте про Москву: назван город России, где на обычной квартире можно сказочно разбогатеть
Покупка типовой квартиры в небольшом регионе сегодня приносит владельцу больше денег, чем бизнес в столице или банковский вклад. Многие по привычке думают, что инвестировать в жилье нужно только в Москве, Питере или Сочи.

ГК "КОРТРОС": Достигнуть новых целей нацпроектов в сфере строительства возможно путем консолидации
Одной из приоритетных задач российской строительной отрасли названо сокращение сроков реализации проектов до тысячи дней, заявил и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин. За прошедший период было принято 110 законов и 520 поправок к законам, которые позволили сократить сроки в инвестиционно-строительном цикле.

Какие франшизы пользуются спросом в 2024
Франшизы – путь к успешному предпринимательству для многих, кто ищет стабильный и уже зарекомендовавший себя бизнес. К числу трендовых направлений в контексте франшиз сегодня можно отнести сервисные точки ремонта смартфонов, IT-агентства, магазины-дискаунтеры с низкими ценами, детские школы английского и школы программирования.

Собянин: "Корниловская" станет первой станцией метро в Мосрентгене
Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова уже на 70%.

Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации
Квартиры по программе реновации получили уже около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде.

