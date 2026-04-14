Вторник 14 апреля

Банк ДОМ.РФ фиксирует улучшение качества риск-метрик застройщиков

Банк ДОМ.РФ фиксирует улучшение качества риск-метрик застройщиков
176

В портфеле проектного финансирования Банка ДОМ.РФ доля строительных проектов с покрытием счетами эскроу менее 50% за год уменьшилась на 3 п.п. с 17,6% до 14,4%.

В начале 2026 года Банк ДОМ.РФ зафиксировал заметное улучшение качества риск‑метрик застройщиков в портфеле проектного финансирования — по сравнению с показателями за первые 9 месяцев 2025 года.

Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Иван Ларионов в ходе выступления на российском риск‑форуме, где обсуждались актуальные вызовы и перспективы управления рисками в строительной отрасли.

По словам эксперта, позитивные изменения стали результатом устойчивого развития строительного сектора в 2025 году. Благоприятная рыночная конъюнктура, стабильное потребительское доверие и продуманная регуляторная политика создали условия, позволившие застройщикам уверенно планировать и запускать новые проекты в начале 2026 года. Как следствие, портфель строящегося жилья продолжил устойчивый рост, что свидетельствует о сохранении инвестиционной активности в отрасли.

Ключевые показатели и динамика

Банк представил ряд конкретных количественных показателей, подтверждающих улучшение риск‑профиля:

  1. Снижение доли высокопроцентной задолженности. Доля задолженности застройщиков со ставкой финансирования свыше 16 % заметно сократилась: с 25% в июне 2025 года до 20% в феврале 2026 года. Это говорит о том, что всё больше компаний получают доступ к более выгодным условиям финансирования либо успешно реструктурируют ранее привлечённые кредиты. Снижение долговой нагрузки повышает финансовую устойчивость застройщиков и снижает вероятность дефолтов.

  2. Рост покрытия эскроу‑счетов. В портфеле проектного финансирования Банка ДОМ.РФ доля строительных проектов с покрытием счетами эскроу менее 50 % за год уменьшилась на 3 процентных пункта — с 17,6% до 14,4%. Этот тренд отражает сразу несколько позитивных процессов:

    • повышение доверия покупателей к застройщикам и механизму эскроу;

    • улучшение финансовой дисциплины девелоперов, которые активнее привлекают средства дольщиков через защищённые счета;

    • снижение рисков для банка: чем выше уровень покрытия эскроу, тем надёжнее гарантия завершения строительства.

  3. Стабильность базовых параметров. Отдельно отмечается, что ситуация с наполнением эскроу‑счетов и ставками по проектному финансированию остаётся стабильной. Это создаёт предсказуемые условия для всех участников рынка:

    • застройщики могут уверенно планировать бюджеты и сроки реализации проектов;

    • банки — адекватно оценивать риски и формировать долгосрочные стратегии кредитования;

    • покупатели — рассчитывать на своевременное завершение строительства и получение квартир.

Экспертная оценка и перспективы

Эксперты связывают позитивные изменения с комплексом факторов:

  • совершенствованием регуляторных норм в сфере долевого строительства;

  • ростом финансовой грамотности и дисциплины застройщиков;

  • развитием механизмов проектного финансирования и господдержки отрасли;

  • сохранением спроса на жильё благодаря льготным ипотечным программам.

В Банке ДОМ.РФ подчёркивают, что зафиксированные тренды позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы строительного сектора в 2026 году. Улучшение риск‑метрик не только укрепляет устойчивость отрасли к внешним шокам, но и создаёт основу для дальнейшего роста объёмов строительства при сохранении высокого уровня защиты прав дольщиков.

14 апреля 2026, 13:51
Квартиры по цене самолета: москвичи массово отказываются от покупки жилья в новостройках

Квартиры по цене самолета: москвичи массово отказываются от покупки жилья в новостройках
Рынок столичной недвижимости переживает не лучшие времена: продажи рухнули почти в два раза, а ценники продолжают пугать покупателей. В начале 2026 года московские новостройки столкнулись с суровой реальностью.

Забудьте про Москву: назван город России, где на обычной квартире можно сказочно разбогатеть
Покупка типовой квартиры в небольшом регионе сегодня приносит владельцу больше денег, чем бизнес в столице или банковский вклад. Многие по привычке думают, что инвестировать в жилье нужно только в Москве, Питере или Сочи.

ГК "КОРТРОС": Достигнуть новых целей нацпроектов в сфере строительства возможно путем консолидации
Одной из приоритетных задач российской строительной отрасли названо сокращение сроков реализации проектов до тысячи дней, заявил и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин. За прошедший период было принято 110 законов и 520 поправок к законам, которые позволили сократить сроки в инвестиционно-строительном цикле. Поддерживают тенденцию нового ритма строительной отрасли и в ГК "КОРТРОС". Согласно указу президента Владимира Путина от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» основными задачами, встающими перед строительной отраслью, становятся обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.

Какие франшизы пользуются спросом в 2024
Франшизы – путь к успешному предпринимательству для многих, кто ищет стабильный и уже зарекомендовавший себя бизнес. К числу трендовых направлений в контексте франшиз сегодня можно отнести сервисные точки ремонта смартфонов, IT-агентства, магазины-дискаунтеры с низкими ценами, детские школы английского и школы программирования.

Собянин: "Корниловская" станет первой станцией метро в Мосрентгене
Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова уже на 70%.

Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации
Квартиры по программе реновации получили уже около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде.

