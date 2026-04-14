Банк ДОМ.РФ фиксирует улучшение качества риск-метрик застройщиков

В начале 2026 года Банк ДОМ.РФ зафиксировал заметное улучшение качества риск‑метрик застройщиков в портфеле проектного финансирования — по сравнению с показателями за первые 9 месяцев 2025 года.

Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Иван Ларионов в ходе выступления на российском риск‑форуме, где обсуждались актуальные вызовы и перспективы управления рисками в строительной отрасли.

По словам эксперта, позитивные изменения стали результатом устойчивого развития строительного сектора в 2025 году. Благоприятная рыночная конъюнктура, стабильное потребительское доверие и продуманная регуляторная политика создали условия, позволившие застройщикам уверенно планировать и запускать новые проекты в начале 2026 года. Как следствие, портфель строящегося жилья продолжил устойчивый рост, что свидетельствует о сохранении инвестиционной активности в отрасли.

Ключевые показатели и динамика

Банк представил ряд конкретных количественных показателей, подтверждающих улучшение риск‑профиля:

Снижение доли высокопроцентной задолженности. Доля задолженности застройщиков со ставкой финансирования свыше 16 % заметно сократилась: с 25% в июне 2025 года до 20% в феврале 2026 года. Это говорит о том, что всё больше компаний получают доступ к более выгодным условиям финансирования либо успешно реструктурируют ранее привлечённые кредиты. Снижение долговой нагрузки повышает финансовую устойчивость застройщиков и снижает вероятность дефолтов. Рост покрытия эскроу‑счетов. В портфеле проектного финансирования Банка ДОМ.РФ доля строительных проектов с покрытием счетами эскроу менее 50 % за год уменьшилась на 3 процентных пункта — с 17,6% до 14,4%. Этот тренд отражает сразу несколько позитивных процессов: повышение доверия покупателей к застройщикам и механизму эскроу;

улучшение финансовой дисциплины девелоперов, которые активнее привлекают средства дольщиков через защищённые счета;

снижение рисков для банка: чем выше уровень покрытия эскроу, тем надёжнее гарантия завершения строительства. Стабильность базовых параметров. Отдельно отмечается, что ситуация с наполнением эскроу‑счетов и ставками по проектному финансированию остаётся стабильной. Это создаёт предсказуемые условия для всех участников рынка: застройщики могут уверенно планировать бюджеты и сроки реализации проектов;

банки — адекватно оценивать риски и формировать долгосрочные стратегии кредитования;

покупатели — рассчитывать на своевременное завершение строительства и получение квартир.

Экспертная оценка и перспективы

Эксперты связывают позитивные изменения с комплексом факторов:

совершенствованием регуляторных норм в сфере долевого строительства;

ростом финансовой грамотности и дисциплины застройщиков;

развитием механизмов проектного финансирования и господдержки отрасли;

сохранением спроса на жильё благодаря льготным ипотечным программам.

В Банке ДОМ.РФ подчёркивают, что зафиксированные тренды позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы строительного сектора в 2026 году. Улучшение риск‑метрик не только укрепляет устойчивость отрасли к внешним шокам, но и создаёт основу для дальнейшего роста объёмов строительства при сохранении высокого уровня защиты прав дольщиков.