Инвесторы активно вкладываются в сады и школы Москвы
Столичный чиновник пояснил, что речь идет об образовательных
учреждениях, которые строятся в рамках проектов комплексного развития
территорий. По условиям договоров с городом девелоперы возводят новые детские
сады и школы при строительстве жилья.
Благодаря такому подходу, сформированному мэром Москвы Сергеем Собяниным, обеспечиваются комфортные условия в новых районах и не создаются очереди в образовательные учреждения. "Это также позволяет экономить бюджетные средства, которые направляются на решение вопросов градостроительного развития и обеспечение социальных выплат", – добавил он.
Глава городского строительного комплекса напомнил, что подобный подход практикуется в столице не первый год. Так, по его словам, с 2011 по 2017 годы в столице сданы 219 детских садов и 79 школьных зданий. "При этом более трети объектов построено за счет средств инвесторов", – уточнил он.
Напомним, сегодня Сергей Собянин открыл новый детский сад. Он, по словам мэра, построен и находится в комплексе крупного образовательного центра №1542. "В Солнцево востребованы детские сады и школы, так как строится много жилья", – отметил градоначальник.
Мать-садистка сажала свою жертву на цепь
Флоранс выглядит просто роскошно
Актеры поговорили с журналистами
Актриса призналась, что поездка ее воскресила