На Юго-западе Москвы появится неонатальный центр

Мосгосстройнадзор дал разрешение на строительство неонатального корпуса при филиале Городской клинической больницы №64 в Юго-западном административном округе столицы. Отделение спроектировано в соответствии с самыми современными требованиями и будет оснащено новейшим оборудованием для выхаживания "сложных" новорожденных.

Как рассказал глава московского строительного комплекса Марат Хуснуллин, здания четвертого роддома и нового корпуса спроектированы как единый медицинский комплекс. Их будет связывать остекленный переход.

По словам столичного чиновника, отделение будет рассчитано на 76 стационарных мест, а также на ежедневный амбулаторный прием до полутора сотен пациентов. Строительство объекта будет осуществляться за счет городского бюджета, уточнил Марат Хуснуллин.

Неонатальный корпус будет пятиэтажным, его площадь превысит 12,5 тысячи квадратных метров. В здании расположатся различные подразделения, рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"В корпусе запланировано размещение отделения лучевой диагностики, реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 24 кювеза, патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) на 40 кроваток с блоком интенсивной терапии на 12 кювезов, клинико-диагностической лаборатории и приемного неонатального отделения", – сообщил он.

По словам Антосенко, здание будет оснащено всем необходимым для маломобильных групп населения. Они получат возможность беспрепятственно пользоваться медицинскими услугами на всех этажах корпуса.

Напомним, строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений в работе властей Москвы. Так, за семь лет с учетом планового ввода в текущем году в городе появились 65 новых объектов здравоохранения. До 2020 года планируется построить еще 62 лечебных учреждения.