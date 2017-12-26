Как развивается Новая Москва
Как сообщил на итоговом заседании московского правительства глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, до конца 2020 года в Новой Москве планируется построить 50 социальных объектов. Здесь появятся 30 детских садов, 10 школ и 10 объектов здравоохранения.
"За это время на присоединенных территориях будет создано около 30 тысяч дополнительных рабочих мест. На сегодня с момента присоединения новых округов здесь создано 110 тысяч новых рабочих мест", - отметил Хуснуллин.
Действительно, Новая Москва развивается стремительно – здесь возводятся не только новые жилые районы со всей необходимой инфраструктурой. Развивается дорожное строительство, запускаются новые маршруты общественного транспорта.
По словам Марата Хуснуллина, за прошедшие пять лет на присоединенных территориях было построено 12 миллионов квадратных метров недвижимости, 61 социальный объект и разбито 13 парков.
В своем выступлении на итоговом заседании столичного правительства руководитель стройкомплекса также сообщил, что экспертиза строек в этом году сэкономила бюджету Москвы более 120 миллиардов рублей.
Стоимость проектных работ по строительству веток метро была снижена на 23,6%, а в целом снижение стоимости строительства объектов составило 16,3%. "Сэкономленные по итогам экспертизы средства были направлены на строительство дополнительных объектов", – сказал Хуснуллин.
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