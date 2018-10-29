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Среда 19 августа

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Развитие Москвы

Российская столица активно строится и становится все лучше. Ежегодно в Москве сдаются новые транспортные, социальные, культурные и спортивные объекты, жилая и коммерческая недвижимость. Dni.Ru следят за тем, как меняется город.

Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве

Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве
В Москве появился новый центр притяжения для горожан и туристов – канатная дорога. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл движение по маршруту Воробьевы горы – Лужники. Первая в Москве канатная дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву

Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву
В 2021 году столичные метростроевцы могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ). Тем самым будет создан маршрут, который соединит станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии на территории Новой Москвы со станцией "Некрасовка" на Кожуховской (Некрасовской) линии. Об этом и многих других важных проектах рассказал журналистам глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.   Кольцо растет Он напомнил, что уже в этом году на большом метрокольце откроется станция "Савеловская", расположенная в районе одноименного вокзала.

Когда реконструируют стадион "Москвич"

Когда реконструируют стадион "Москвич"
В ближайшее время начнется реконструкция исторического футбольного стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы. По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы на объекте планируется завершить к концу 2020 года.   Он отметил, что проект реконструкции уже готов, в настоящее время проводятся торги на выбор генерального подрядчика.

Новый тоннель на Варшавке откроют в течение месяца

Новый тоннель на Варшавке откроют в течение месяца
Автомобильный тоннель длиной около 600 метров в течение ближайшего месяца откроется на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, строительство объекта является частью проекта по реконструкции участка шоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.  Он отметил, что уже была построена эстакада, расположенная на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого.

Когда соединят Северо-Западную и Северо-Восточную хорды

Когда соединят Северо-Западную и Северо-Восточную хорды
Эстакаду-связку Северо-Западной и Северо-Восточной хорд (СЗХ и СВХ) планируется открыть в ближайшее время. О запуске долгожданного объекта рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.   Он отметил, что на участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе возводится разворотная эстакада, протяженность которой составляет 568 метров.

Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание

Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание
В московском районе Митино завершилось строительство здания, предназначенного дня нужд местного Управления социальной защиты населения. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года.   Здания построено на Пятницом шоссе.

На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар

На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар
В границах строящегося нового квартала на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) появится пешеходный бульвар. Его протяженность будет сопоставима с улицей Арбат, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.   По его словам, на бульваре Братьев Весниных – именно так будет называться новая зона отдыха – появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi, а также оригинальные арт-объекты.

Подключать к электросетям по единой онлайн-заявке будут с декабря

Подключать к электросетям по единой онлайн-заявке будут с декабря
Москва продолжает активно развивать цифровые сервисы. Уже с декабря энергетики начнут подключать объекты в столице по единой онлайн-заявке. Об этом сообщили в АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК).  "Планируем начать в декабре, сейчас формируется полностью эта база", – приводят РИА Новости слова заместителя гендиректора АО "ОЭК" Ирины Силаевой.

Как Москва развивает спортивную инфраструктуру

Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
С января по конец сентября текущего года в столице было введено 12 спортивных и культурных объектов. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.   Строительство спортивных и культурных учреждений руководитель городского стройкомплекса назвал одним из ключевых направлений работы.

Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве

Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
За девять месяцев этого года в столице ввели в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, половина из них была возведена за счет средств инвесторов.  Хуснуллин отметил, что созданию социальной инфраструктуры в столице уделяется повышенное внимание.

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