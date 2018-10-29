Развитие Москвы

Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву

В 2021 году столичные метростроевцы могут замкнуть северо-западный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ). Тем самым будет создан маршрут, который соединит станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии на территории Новой Москвы со станцией "Некрасовка" на Кожуховской (Некрасовской) линии. Об этом и многих других важных проектах рассказал журналистам глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. Кольцо растет Он напомнил, что уже в этом году на большом метрокольце откроется станция "Савеловская", расположенная в районе одноименного вокзала.