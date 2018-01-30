В образовательных комплексах столицы появятся бассейны

Мэр Москвы Сергей Собянин выдвинул идею строительства образовательных центров с бассейнами. Об этом столичный градоначальник написал на своем персональном сайте. По его мнению, в новых образовательных учреждениях города есть все для обучения и развития детей. Не хватает только бассейнов, констатировал глава города.



Сергей Собянин рассказал, что накануне побывал в новом детском саду, который открылся на улице Авиаторов в районе Солнцево. В ходе осмотра здания мэр высоко оценил проведенную работу: "Хорошее качественное здание, построенное по индивидуальному проекту".



Мэр Москвы отметил, что в образовательном учреждении есть буквально все – от лифтов, которые помогают маломобильным гражданам перемещаться по разным этажам, до мультимедийных игровых столов для воспитанников. "К сожалению, нет бассейна, – отметил городской глава. – Хотя спрос на него со стороны родителей очень большой".

По словам Собянина, он уже распорядился, чтобы все проекты новых больших детских садов отныне включали бассейны. "Если, конечно, позволяет территория, что часто бывает проблемой для Москвы", – уточнил он.

Градоначальник также рассказал читателям своего сайта, что директор школы №1542 Светлана Сахарова предложила строить бассейны и в тех образовательных комплексах, где они изначально не были предусмотрены. "В Москве созданы крупные образовательные комплексы, в которые входят несколько школьных и дошкольных зданий, – заявил Собянин. – Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет".

Столичный мэр пообещал собрать от школ заявки на строительство. "Поработаем над этими проектами", – заключил столичный мэр.