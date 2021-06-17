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Политика
Экономист Романчук раскритиковал Лукашенко: Жесткий большевик

Экономист Романчук раскритиковал Лукашенко: Жесткий большевик

Анализируя результаты опроса общественного мнения в Белоруссии, Ярослав Романчук назвала президента Лукашенко ленинцем и жестким большевиком
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Белорусский политик и экономист Ярослав Романчук рассказал про политическую обстановку в Белоруссии. Комментируя результаты опроса общественного мнения в стране, он раскритиковал режим действующего президента, назвав самого Лукашенко ленинцем и жестким большевиком.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Опрос городского населения Белоруссии в апреле текущего года провела одна британская социологическая компания. Эксперт сравнил ее результаты с результатами трехмесячной давности и пришел к выводу, что ситуация в стране продолжает усугубляться.

Романчук заявил, что белорусский народ находится между двумя крайностями, под воздействием информационной войны между действующим режимом президента Александра Лукашенко и оппозицией в лице Светланы Тихановской.

Белоруссия, по мнению экономиста, находится под жестким катком беспрецедентных репрессий. От "Левиафана" (скорее всего Лукашенко – прим. автора) пострадали сотни тысяч семей. Романчук отметил, что режим не проявил к народу гуманности и сострадания. Отказавшись от какого-либо диалога с оппозицией, белорусские власти еще сильнее увеличили противоборство с любыми проявлениями несогласия.

Эксперт подчеркнул, что белорусский президент держит оппозицию за горло жесткой рукой, испытывая неутолимую жажду власти. Романчук заявил, что Лукашенко – ленинец и жесткий большевик.

Для большей ясности приведем некоторые результаты опроса. 64% граждан хотят, чтобы в Белоруссии прошли новые выборы. Столько же настаивают на освобождении политзаключенных. 72% требуют расследовать жестокость силовиков по отношению к протестующим.

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Фото: president.gov.by
Автор: 17 июня 2021, 10:24 Источник: UDF.BY ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость780676
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Клоун-шизофреник одел военную ворму. Следующее - арестанская роба. Вот же протухший самозванец, продолжает ломать комедию на золотом унитазе. Обосранный с ног до головы, облитый помоями в соц.сетях, проклятый и презренный народом, а все туда же, в гавногенералисимусы лезет. Тфю, чмо позорное. Вор и убийца лукашенко будет уничтожен!
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