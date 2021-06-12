Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость

Белоруссия и режим Александр Лукашенко очень пострадают, считает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В передаче "Респиратор Бабушкина" Алексей Венедиктов заявил, что у Александра Лукашенко есть две угрозы. Во-первых, президент Белоруссии боится, что Россия приведет своего человека. По словам главреда "Эха Москвы", именно поэтому Виктор Бабарико, пытавшийся стать кандидатом в президенты в прошлом году, до сих пор в тюрьме.

Во-вторых, Лукашенко не приемлет свободу информации, считает журналист. Якобы по этой причине в минском аэропорту 23 мая был посажен самолет Ryanair, на борту которого находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

К расследованию инцидента подключилось Федеральное бюро расследований, что может обернуться серьезными последствиями для тех, кто причастен к посадке самолета, считает Венедиктов. Журналист также напомнил о том, что властей Белоруссии осудило палестинское движение ХАМАС.

"Это называется, [Лукашенко] был изгнан из гестапо за жестокость", – сказал Венедиктов.

Напомним, после посадки самолета Роман Протасевич был задержан. Позже он дал интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ. Блогер осудил оппозицию и признал вину в организации массовых несанкционированных акций протеста в стране. Алексей Венедиктов считает, что задержанный сказал это, потому что опасается за свою жизнь.