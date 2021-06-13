Эксперт Дризе: Лукашенко верен старой тактике

Минский провластный телеканал СТВ якобы разоблачил российского бизнесмена, владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина: журналисты считают, что он оказывал финансовую поддержку протестов, прошедших в Белоруссии. Эксперты уверены: все это – часть старой тактики президента республики Александра Лукашенко.

Таким мнением поделился политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе. Впервые на причастность Мазепина к финансированию протестов намекнул находящийся под арестом основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Предприниматель все подобные обвинения отверг. Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минску следует предоставить доказательства информации о деятельности Мазепина.

По мнению Дризе, все это — показатель приверженности Александра Лукашенко своей старой тактике. Её суть заключается в том, чтобы во всех бедах винить российских олигархов. Так, белорусское гостелевидение через политологическую аналитическую передачу разъяснило, что российский бизнесмен все-таки финансировал оппозицию Белоруссии, пусть не в открытую и по-тихому. К тому же, по словам авторов программы, помощь оказывалась в небольших объемах.

Эксперт отметил, что при этом государственное телевидение будто ничего и не утверждает, а как бы размышляет: вот российский олигарх хочет "ловить рыбку в мутной воде". Вдруг политические противники Александра Лукашенко победят, и тогда он, Мазепин, в выгодном положении. К тому же, предприниматель с белорусскими корнями призывал власти страны начать переговоры с протестующими. Или вдруг он планировал спровоцировать коллапс экономики с целью заработать на этом.