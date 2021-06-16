Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Среда
16 июня
Лента новостей
12:40
Кому опасно загорать: мнение косметолога
12:29
"Эти девки деньги ему давали": экс-супруга заявила о чудовищных изменах Сличенко
12:27
Макфол объяснил, почему Путин и Байден не проведут пресс-конференцию
12:25
Третья свадьба с одним и тем же мужчиной? Звезда "Великолепного века" отправилась на курорт с бывшим
12:17
Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
12:16
В России хотят создать единую систему видеонаблюдения
11:50
Впервые за 40 лет: тяжелобольная Крючкова выйдет на сцену столичного театра
11:41
Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
11:29
Муцениеце о проблемах в сексе: Сама разбирайся с тем, как меня ублажать
11:24
Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк
11:21
Пригожин откровенно о желании испражниться на Красной площади: Говорить будут все
11:08
Обедневшая Волочкова объявила о поиске жильцов в разваливающийся дом за баснословные деньги
10:42
В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса
10:41
Рухнул 16-летний брак звезды "Бедной Насти" и "Не родись красивой"
10:40
"Налетела, ударила по голове": Макеева сцепилась с соперницей на глазах у счастливого мужа
10:31
Россиян предупредили о риске повторного заражения COVID-19 из-за мутаций вируса
10:09
"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта
10:00
Проветриваю: раскорячившийся Фомин вывалил хозяйство на солнышко
09:54
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
09:26
"Плюет в глаза и призывает пить его мочу": Пригожин безжалостно раскатал Моргенштерна
09:10
Удовлетворенный Николаев на радостях высунул язык
09:05
"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой
08:33
Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал
08:13
В США назвали время встречи Путина и Байдена
08:11
"Ничего не получается с жизнью": гниющая заживо Аршавина сделала жуткое признание
08:04
Встреча года: что и как будут обсуждать Путин и Байден
06:09
"Неуважение к зрителям": Рыжего из "Иванушек" обвинили в недостойном поведении
04:02
Галлюцинации и лечение у психотерапевта: изувечившая себя дочь Майкла Джексона пытается выжить
02:11
"Рассчитывала на признание": провалившуюся с треском Бузову вывели на чистую воду
23:57
Зеленский: Украина заслуживает большего
22:15
"Хочу быть максимально откровенной": естественная Тодоренко шокировала публику честными кадрами
21:48
Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране
21:39
Певицу МакSим экстренно госпитализировали со страшным диагнозом
21:37
Глава Ryanair: На пилотов рейса с Протасевичем оказывалось "значительное давление"
21:00
Сильно растолстевшая Джанабаева поразила публику изменениями во внешности
20:31
Презревший память о Фриске Шепелев проигнорировал важную дату
20:17
Российские дети начали болеть COVID-19 в тяжелой форме
20:00
"Все на одно лицо": звезду "Дома-2" перестали узнавать после манипуляций со внешностью
19:43
Побелевшая Чулпан Хаматова не смогла спрятать от зрителей округлившийся живот
19:43
Врач рассказала об опасности семечек для здоровья: Можно сломать зуб
19:35
"Посмотрите, как я борюсь с раком мозга": Розенбаум ответил обеспокоенным поклонникам
19:14
Подъем заболеваемости COVID-19 в России объяснили появлением "московского" штамма
18:55
Семенович потребовала от продюсера "Блестящих" полмиллиона рублей
18:51
"Это измена": принца Гарри поймали на предательстве Меган Маркл
18:49
Белый дом: Встреча Путина и Байдена может продлиться до 5 часов без перерыва на обед
18:10
Нежелание принимать Украину в НАТО связали с Россией
18:06
"Одна не останется": появились данные о разводе Бородиной
18:03
Склонение к сексу и долг в 95 миллионов: Волочкова предала огласке содомию в Большом театре
17:46
"Удалось поглумиться над американцами": политолог Лукьянов оценил юмор Путина в интервью NBC
17:26
Совсем не изменились: трогательное воссоединение звезд "Дневников вампира" взорвало Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк

Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, необходимо укреплять "славянское ядро" в лице России, Украины и Белоруссии.
прочитано 414 раз

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что не боится потери политических очков из-за поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Своей позицией он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".

ПО ТЕМЕ

Военный эксперт: Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона

Украина может пойти на открытое противостояние с Россией из-за Донбасса

Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал

 Геннадий Андреевич Зюганов

Геннадий Андреевич Зюганов политик, лидер КПРФ

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политик переспросил, не боимся ли мы потерять будущее и страну, заметив при этом, что будущего у "русского мира" уже нет. Зюганов обвинил в этом первого президента России Бориса Ельцина. Якобы последний провел границу страны от Пскова до Краснодара, при этом 25 млн. русских людей остались за бортом. От страны, со слов коммуниста, были отсечены все крупные военные гарнизоны.

Геннадий Зюганов рассказал о свой службе в Группе советских войск в Германии, подчеркнув, что военные округа вместе с солдатами, которые защищали Россию, тоже отрезали от страны. По мнению политика, если и Белоруссию отделить, то враги будут стоять непосредственно у границ РФ. Он подчеркнул, что там страну защищают всего две дивизии.

Тем самым Зюганов обозначил свое отношение к Белоруссии как фактора национальной безопасности России. Он заявил о необходимости укреплять "славянское ядро" в лице России, Украины и Белоруссии. Для этого, по мнению политика, необходимо помочь Лукашенко провести необходимые политические реформы.

Геннадий Зюганов также высказал об Украине. Он напомнил слова президента Путина о том, что если эта страна вступит в НАТО, то подлетное время ракет до Москвы сократится до десяти минут. Кроме того, коммунист крайне негативно оценил попытки реанимировать бандеровцев на Украине. В частности, он назвал большим позором тот факт, что недавно в Незалежной хоронили бывшего солдата СС в сопровождении президентского полка.

Политик призвал признать ЛНР и рассказал, как с Иосифом Кобзоном помогал детям Донбасса. Он заявил о необходимости разделять простой народ Украины, который "унизили и обокрали", и "бандеровскую" власть. Кроме того, Зюганов раскритиковал российских послов за то, что они не помогают украинским друзьям России.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 11:24 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость780289
Пожаловаться Ответить
Комунисты предатели развалили СССР. Что он теперь сказал не имеет значения. Вор и убийца лукашенко будет уничтожен. Так хочет народ, значит это случится.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обедневшая Волочкова объявила о поиске жильцов в разваливающийся дом за баснословные деньги

Продать апартаменты не удалось
Шоу-бизнес

"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой

Шоумен сравнивал звезду "Дома-2" с Волочковой
Шоу-бизнес

Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал

Примадонна боялась сплетен
Шоу-бизнес

"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ

Звезда поразила изменениями

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+