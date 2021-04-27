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Политика
Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать

Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать

Экономист Ярослав Романчук рассказал о том, что стоит за понижением статуса Совета по развитию предпринимательства. Также он поделился впечатлениями от деятельности органа.
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Александр Лукашенко за короткий период времени принял ряд решений по изменению разных сфер общественной и политической жизни белорусов. На первый взгляд может показаться, что Батька хочет примерить на себя роль реформатора, но это не так.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Одной из подобных манипуляций стало понижение статуса Совета по развитию предпринимательства. Теперь это консультативный орган при Совете Министров.

Экономист Ярослав Романчук объяснил, что на самом деле стоит за данным решением. Эксперт отметил, что в теории переговорная площадка, на базе которой многие специалисты стремятся к минимизации препятствий на пути к развитию бизнеса в стране, очень важна для президента.

На деле орган не занимался практической деятельностью, подчеркнул экономист. Романчук рассказал, что люди приходили на площадку для того, чтобы строить карьеру и, что называется, имитировать бурную деятельность.

По словам экономиста, ни одна его инициатива по существу не нашла поддержки среди коллег. В конечном счете Романчук стал тем, кто не способен реализовать идеи из-за противодействия системы.

Подписание Александром Лукашенко указа о снижении статуса органа говорит о том, что президент Белоруссии наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать, резюмировал эксперт. При этом Совет и ранее был лишь формальной структурой, добавил он.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 21:40 Источник: Салiдарнасць ✓ Надежный источник
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