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Политика
Политолог Казакевич о последствиях нового декрета Лукашенко: Возникнет правовая коллизия

Политолог Казакевич о последствиях нового декрета Лукашенко: Возникнет правовая коллизия

Политолог Андрей Казакевич рассказал, чем может обернуться принятие декрета о переходе власти в Белоруссии.
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Президент республики Александр Лукашенко готовится в ближайшее время подписать документ о передаче обязанностей в экстренной ситуации. Если на политика совершат покушение, то власть перейдет к Совету безопасности.

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Решение главы страны прокомментировал директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его мнению, декрет Лукашенко не только не обеспечит плавный переход президентских полномочий, но и "заложит под действующую систему дополнительные риски".

Эксперт считает, что в Белоруссии возникнет "серьезная правовая коллизия", которая обострит отношения между различными группировками во власти. Они появятся при распаде режима Лукашенко и начнут вести активную борьбу друг против друга, передает сайт "Белорусский партизан".

17 апреля в СМИ распространились данные о готовившемся покушении на главу республики. Спецслужбы задержали в Москве двух граждан Белоруссии, которые собирались расправиться с Александром Лукашенко и его семьей, а также устроить переворот в Минске.

Белорусский лидер рассказал, что заговорщики собирались действовать по сценарию "цветных революций". В их планы входили захват радио– и телецентров столицы для обращения к народу и блокировка лояльных к нынешней власти внутренних войск и ОМОНа.

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Фото: president.gov.by
Автор: 27 апреля 2021, 11:10 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость712050
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Гость712026
самозванец лукашенко будет уничтожен. Как он не готовится к будущему, но его у него нет. Не воруй голос народа, не убивай людей. Народный приговор ему - смерть.
этот прикрытник который ставит диз,это ублюдолк
Гость712026
Пожаловаться Ответить
самозванец лукашенко будет уничтожен. Как он не готовится к будущему, но его у него нет. Не воруй голос народа, не убивай людей. Народный приговор ему - смерть.
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