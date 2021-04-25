Политолог Кузнецов о подготовке Лукашенко к уходу: Власть перейдет к настоящей "хунте"

На днях белорусский лидер анонсировал "судьбоносное решение" для спасения страны. Многие специалисты насторожились.

Поговаривали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует разместить на территории страны российскую военную базу или подготовить законодательную базу для передачи власти органам Союзного государства в случае своей смерти или ухода с поста. И то и другое фактически означало бы частичную или полную утрату государством своей самостоятельности.

Но на деле оказалось, что Лукашенко всего лишь хочет протолкнуть декрет, согласно которому после его кончины или отстранения от власти она будет передана Совету безопасности. Политический обозреватель Пётр Кузнецов считает, что в настоящее время этот орган представляет из себя настоящую "хунту" из нескольких десятков людей, составляющих основу действующего режима. Поэтому при таком сценарии развития событий Белоруссию не ждёт ничего хорошего.

Кузнецов обратил внимание, что декрет, который собирается принять Александр Лукашенко, нарушает Конституцию страны, согласно которой в случае отставки или смерти президента его полномочия должны быть переданы премьер-министру. Аналитик отметил, что Батька зря надеется, что "коллективный президент" сохранит текущий политический строй и курс, поскольку состав Совбеза далеко не однородный и его члены преследуют разные цели. Специалист полагает, что между ними может начаться настоящая "грызня" за власть.