"Весной его не будет": Тихановская о скорой отставке Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что глава страны Александр Лукашенко покинет свой пост совсем скоро. Также оппозиционерка высказалась о жестком воздействии Евросоюза на президента республики.

По мнению Светланы Тихановской, давление на действующий режим сыграет большую роль в отставке Александра Лукашенко. Воздействие будет усиливаться каждый день, и однажды Батька не выдержит, поэтому уйдет сам. "Думаю, весной его уже не будет", – сказал экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Тихановская надеется, что в этом вопросе с ней солидарна новая администрация США, а также Евросоюз. К слову, Светлана Георгиевна считает, что ЕС не оказывает жесткого воздействия на президента Белоруссии. Всему виной является огромная бюрократия, уверена оппозиционерка. По ее словам, люди, занимающие сторону оппозиции, хотели бы больше жесткости и санкций в отношении Лукашенко.

Стоит отметить, что ранее Тихановская признала, что протестное движение в Белоруссии "потеряло улицы". Действительно, в стране прекратились массовые акции. При этом Светлана Георгиевна не исключает, что весной люди вновь будут выходить на улицы городов и продолжат бороться с режимом.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей, а Светлану Тихановскую – всего 10%. Оппозиционерка и ее сторонники уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.