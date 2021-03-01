"Весной его не будет": Тихановская о скорой отставке Лукашенко

По мнению Светланы Тихановской, давление на действующий режим сыграет большую роль в отставке Александра Лукашенко. Воздействие будет усиливаться каждый день, и однажды Батька не выдержит, поэтому уйдет сам. "Думаю, весной его уже не будет", – сказал экс-кандидат в президенты Белоруссии.
Тихановская надеется, что в этом вопросе с ней солидарна новая администрация США, а также Евросоюз. К слову, Светлана Георгиевна считает, что ЕС не оказывает жесткого воздействия на президента Белоруссии. Всему виной является огромная бюрократия, уверена оппозиционерка. По ее словам, люди, занимающие сторону оппозиции, хотели бы больше жесткости и санкций в отношении Лукашенко.
Стоит отметить, что ранее Тихановская признала, что протестное движение в Белоруссии "потеряло улицы". Действительно, в стране прекратились массовые акции. При этом Светлана Георгиевна не исключает, что весной люди вновь будут выходить на улицы городов и продолжат бороться с режимом.
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей, а Светлану Тихановскую – всего 10%. Оппозиционерка и ее сторонники уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
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