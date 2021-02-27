Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко

Существует стереотип о том, что Западные политические силы способны свергать диктаторские режимы. Подобными иллюзиями себя тешат и те, кто пытается бороться с вертикалью власти Алексадра Лукашенко, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Михаил Николаевич сообщил, что у него состоялся долгий разговор со Светланой Тихановской. Грузинский политический деятель рассказал, что главным тезисом в беседе являлось утверждение о том, что гражданскому обществу в Белоруссии необходимо объединиться, чтобы защитить себя от произвола силовиков.
Саакашвили отметил, что Светлана Тихановская показалась ему в значительной степени демотивированной. Она посетовала на то, что заявлений и разговоров западных стран о недопустимости действий Батьки не хватает, чтобы влиять на режим.
"Можно говорить, сколько захочешь <...> это не действует на этих людей", — цитируют СМИ Саакашвили. Экс-президент Грузии и лидер белорусского протеста сошлись на том, что Запад должен "научиться применять более решительные методы".
Стоит отметить, что Саакашвили старается трезво оценивать влияние иностранных ведомств на белорусские власти. Политик призвал людей полагаться лишь на собственные силы.
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