Эксперт Зубец о причинах разочарования белоруссов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы

По мнению многих обозревателей, политический кризис в Белоруссии законсервировался. Александр Лукашенко вновь обрел уверенность и готовность удерживать власть бескомпромиссным силовым методом.
Падение рейтинга и давление Запада уже не выглядят существенными факторами для расшатывания режима последнего диктатора Европы. На этом фоне лидер протестного движения Светлана Тихановская выглядит все менее и менее убедительно.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, с чем связано разочарование людей в главной оппонентке Александра Лукашенко. По мнению эксперта, если случится так, что Тихановская все-таки придет к власти, то она не сможет должным образом выстроить управление финансами и промышленностью.
Обозреватель подчеркнул, что приоритетной задачей России и Белоруссии — сделать так, чтобы у людей не оставался безальтернативный выбор, состоящий лишь из Лукашенко и Тихановской. Численность населения республики составляет девять с половиной миллионов человек — наивно полагать, что среди всех этих людей не найдутся достойные политические фигуры.
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