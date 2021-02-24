Политолог Орешкин о встрече Путина и Лукашенко в Сочи: Они с трудом друг друга переносят

Политолог Дмитрий Орешкин проанализировал поведение президентов России и Белоруссии во время встречи в Сочи. Эксперт обратил внимание на напряжение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко при общении.

Орешкин рассказал, что его не покидало ощущение "некоторой искусственности" во время просмотров роликов с участием двух президентов. По его мнению, лидерам нечего было сказать друг другу, потому что они так не договорились. "Александр Лукашенко приезжал за деньгами, это понятно", – заявил политолог.

Специалист также внимательно изучил язык тела двух президентов и пришел к выводу: им неприятно находиться в одном помещении. "Они с трудом друг друга переносят, – подчеркнул Орешкин в разговоре с телеканалом "Настоящее время", – Путину хочется встать и уйти".

Отметим, что встреча двух лидеров состоялась 22 февраля в Сочи и длилась больше шести часов. Путин и Лукашенко поговорили о двустороннем сотрудничестве, а также обсудили вопрос поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава Белоруссии приезжал в Россию в сентябре прошлого года. Тогда Путин пообещал предоставить Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Большая его часть пошла на рефинансирование старых долгов. Многие эксперты полагали, что Александр Лукашенко и в следующий раз попросит деньги.

В августе прошлого года по всей республике прокатилась волна демонстраций против Александра Лукашенко. Сторонники оппозиции обвинили его в подделке результатов президентских выборов. Глава страны заявил, что голосование было честным, но при этом допустил, что ему могли "нарисовать проценты".