Лукашенко отреагировал на обвинения в фальсификации выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед чиновниками. Политик прокомментировал обвинения в фальсификации выборов главы республики.

Президент допустил, что несколько белорусских губернаторов могли нарисовать ему один или два процента на выборах. Но это не должно было повлиять на результаты. "Нельзя нарисовать себе 80%", – отметил Александр Лукашенко.

Глава республики рассказал, что в среднем по опросам его поддерживают 74% граждан, а по анкетам – 68%. "Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство!", – сказал Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания.

Отметим, что эти результаты не совпадают с данными опроса, проведенного Королевским институтом международных отношений Chatham House. Согласно ему, действующего президента поддерживают только 24% граждан.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Действующий глава страны набрал около 80% голосов. С результатами не согласилась оппозиция. Сотни человек вышли на улицы с требованием провести повторное голосование.

В поддержку протестующих высказались европейские лидеры. Они ввели санкции в отношении высших чинов республики и потребовали, чтобы Александр Лукашенко сел за стол переговоров с оппозицией.

Глава страны в свою очередь обвинил Запад в разжигании обстановки в республике. По словам Александра Лукашенко, США и Европа хотят использовать Белоруссию как трамплин для атаки на Россию.

