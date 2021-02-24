Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли

Протесты в Белоруссии "не стухли", лишь поменялась их форма. Массовые несанкционированные акции на улицах республики возобновятся весной. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.



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