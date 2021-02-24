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Политика
Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли

Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли

Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Протесты в Белоруссии "не стухли", лишь поменялась их форма. Массовые несанкционированные акции на улицах республики возобновятся весной. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
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Последние месяцы политические обозреватели утверждают, что протестная активность в Белоруссии сошла на нет. Причин для таких утверждений достаточно: люди были в значительной степени демотивированы отсутствием заметных результатов массовых акций, погодные условия, а также нарастающая жестокость силовиков отбили у людей желание выходить на улицы.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, комфортно расположился "на штыках", а сила режима позволяет ему выиграть время и продумать наиболее выгодные варианты выхода из сложившейся ситуации. У многих возник логичный вопрос: что ждет протестную активность в обозримом будущем?

Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала большое интервью украинцу Дмитрию Гордону. Политик сообщила, что протесты в Белоруссии "не стухли".

По информации Тихановской, изменился формат акций. Что касается уличной активности, то она возобновится в грядущий весенний период, добавила политический деятель.

Тихановская отметила, что сейчас народ не в состоянии действовать открыто, потому что за это им грозит преследование и перспектива получить тюремный срок. Напомним, что пик протестной активности в Белоруссии пришелся на первые дни после президентский выборов 9 августа 2020 года.

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Автор: 24 февраля 2021, 08:45 Источник: Ютуб-канал Дмитрия Гордона ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость634426
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Какой из нее президент? Ведут ее кукловоды,причесали,уболтали,зачем поднимала эту бучу,если слабая,как политик?
Гость620647
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Падальщица продажная Тихановская.Ее уже давно пора на долгий срок упрятать.эту преступную тварь.
Гость635095
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Толкать людей на дубинки в Белоруси, а самой в это наслаждаться жизнью в европе на гособеспечении спецслужб, ПОДЛО. Вернись в страну, если ты сама что то можешь, возглавь движение, а не прячься за спеины коршунов и других зверушек. Имя тебе одно- ПРЕДАТЕЛЬ своей страны, своего народа и гнить тебе на нарах.
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