Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта

Выборы президента разделили жизнь белорусов на "до" и "после". Если раньше жители страны были готовы мириться с несправедливостями, то теперь они открыто требуют отставки нынешнего руководства. Для усмирения протестующих власти используют силовые методы.
В последние дни репрессии распространились за пределы Минска. Милиционеры стали задерживать и избивать также жителей других крупных городов – Бреста, Гомеля, Гродно. В общей сложности по всей стране были арестованы тысячи человек.
По мнению политолога Андрея Егорова, жестокость действий силовиков не дает ожидаемого эффекта. Протестующие готовы терпеть задержания, аресты, столкновения с милиционерами. "Они понимают риск и сознательно идут на него", – отметил он.
Тем не менее пока сложно судить, у кого терпение закончится раньше, – силовиков или демонстрантов. Егоров рассказал, что был мобилизован весь состав органов внутренних дел. Внутри силовой системы постепенно растет напряжение.
"У силовиков есть порог выдержки, после которого они могут сломаться", – подчеркнул он.
Ранее социолог Оксана Шелест заявила, что граждане каждое воскресенье собираются в Минске не для того, чтобы взять штурмом резиденцию президента. По словам эксперта, демонстранты всего лишь хотят показать себя и выйти на открытый диалог с властью.
Популярные темы форума
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Перебор
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!