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Эксперт рассказал, когда Лукашенко признает российский Крым

Эксперт рассказал, когда Лукашенко признает российский Крым

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
У президента Белоруссии Александра Лукашенко больше нет пространства для маневров между Россией и Западом, поэтому рано или поздно он признает новый статус Крыма. Такое мнение озвучил политолог, бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми.
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В настоящее время не имеет значения, считает ли официальный Минск Крым частью России или нет, уверен Кедми. По его мнению, когда политическая обстановка в республике нормализуется, Лукашенко признает новый статус полуострова.

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Эксперт ответил на вопрос, почему Минск не сделал это раньше. Кедми напомнил о многовекторной политике Лукашенко и его заигрываниях с Западом. Теперь ЕС и США не признают его президентом, а значит, пространство для внешнеполитических маневров у Батьки резко уменьшилось.

Политог уверен, что рано или поздно Лукашенко признает российский статус Крыма. "Это будет отражением перемен, которые произошли в Белоруссии. Но перемены там только начинаются", – сказал Кедми в эфире израильского телеканала Iton-TV.

Белорусский лидер может признать российский Крым в ответ на недружественные шаги Украины и Запада, говорил политолог Александр Шпаковский. В свою очередь политический аналитик Геворг Мирзаян полагает, что таким шагом Александр Лукашенко может внести раскол в ряды протестующих.

По мнению эксперта, признананием российского Крыма белорусский лидер может доказать своим оппонентам, что не проводит антироссийскую политику. Это оттолкнет от протестного движения тех белорусов, кто выступает за дальнейшую интеграцию с восточным соседом, уверен Мирзаян.

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com

Сам Александр Лукашенко высказывался о воссоединении Крыма с Россией не очень комплиментарно. Ранее он заявлял, что Москва "оттяпала" полуостров. В интервью украинским журналистам он упрекнул Киев за то, что тот не воевал за регион.

Автор: 21 сентября 2020, 13:51 Источник: Израильский телеканал Iton-TV ✓ Надежный источник
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