Социолог заявила о нежелании протестующих белорусов вести диалог с Лукашенко

Специалист отметила, что большинство протестующих – это молодежь и люди среднего возраста. Среди них есть учителя и работник заводов, представители креативного класса и даже государственного сектора. В последние дни все чаще на улицы выходят и пожилые граждане.
Многие демонстранты отдали голос на выборах за оппозиционера Светлану Тихановскую, другие – за Валерия Цепкало или Виктора Бабарико. Объединяют всех граждан консолидированные требования: свобода политзаключенным, справедливое расследование преступлений силовиков и новые выборы.
Шелест обратила внимание, что на этих акциях нет привычного элемента митинга. Они являются чистыми демонстрациями. Участники хотят показать руководству страны, что они есть и их много. Подобные мероприятия не предполагают лидерства или конкретных действий.
"Люди собираются не для того, чтобы "взять" какой-нибудь дворец или "разгромить" Дрозды", – заявила эксперт.
В последние недели среди протестующих все чаще звучит мнение, что нельзя идти на диалог с действующим лидером Александром Лукашенко. Хотя в начале августа белорусы допускали, что переговоры могут вестись и с ним. Для диалога приемлемы любые люди, которые находятся во власти.
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