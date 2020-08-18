Соратница Тихановской о награждении силовиков: Оскорбление всему белорусскому народу

Глава оппозиционного штаба Мария Колесникова резко высказалась о награждении силовиков. Политик назвала случившееся "оскорблением всему белорусскому народу".

Днем 18 августа президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников правоохранительных органов. Около 300 силовиков получили медаль "за безупречную службу".

Известие раскритиковала оппозиционер Мария Колесникова. Она назвала жест лидера большим шагом к полицейскому государству. По словам политика, милиционеры с одобрения Лукашенко калечат и убивают соотечественников.

Соратница Светланы Тихановской призвала жителей страны продолжить протестовать. В противном случае ситуация в Белоруссии не изменится. "Силовики должны за это ответить", – цитирует Колесникову телеграм-канал Euroradio.

Ранее президент подтвердил факты насилия над задержанными демонстрантами в изоляторах. Александр Лукашенко заявил, что граждане первыми напали на милиционеров. Силовикам ничего не оставалось, как применить силу.

Напомним, в Сети уже вторую неделю распространяются снимки пострадавших в результате столкновений со стражами порядка. Белорусы делятся жуткими фотографиями, на которых показывают синяки и переломы.