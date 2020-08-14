"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе

В Минске начали освобождать задержанных на протестах. Люди с ужасом вспоминают проведенные в изоляторе дни.

Четыре дня продолжались протесты в Белоруссии. Тысячи человек выходили на улицы и требовали пересмотреть результаты президентских выборов. Силовики разгоняли толпы с помощью водометов, резиновых путь и светошумовых гранат. Правоохранители применяли силу, задерживали без разбора.

В изоляторе на улице Окрестина эти люди провели несколько дней, после чего были выпущены. Некоторые первым делом пообщались с журналистами и рассказали, в каких условиях находились.

Оказалось, что их зверски избивали, причем насилие применялось даже к женщинам. Любопытно, что среди задержанных были и те, кто просто пытался помочь пострадавшим протестующим.

В камеру, рассчитанную на четыре кровати, заталкивали 30-50 человек. Приходилось по десять часов стоять на ногах в плохо проветриваемом помещении. Некоторых задержанных размещали в спортивном зале РОВД.

"Там было море крови. Страшное зрелище было. Издевались, избивали ребят, избивали девчонок, которые не соглашались с протоколами, с постановлениями. Били по ногам, заламывали руки", – рассказала выпущенная из изолятора женщина.

Заместитель министра внутренних дел, проходя мимо освобожденных, заявил, что никаких издевательств в изоляторах не было. "Я с каждым переговорю!" – угрожающе кинул генерал-майор милиции и сел в автомобиль.