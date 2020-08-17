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Политика
Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах

Лукашенко объяснил избиение протестующих в изоляторах

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения об избиении протестующих в изоляторах. Политик пояснил, почему правоохранители применяли силу.
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17 августа президент посетил с официальным визитом Минский завод колесных тягачей. Во время разговора с рабочими Александр Лукашенко подтвердил, что в некоторых изоляторах силовики наносили побои протестующим.

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По словам белорусского лидера, задержанные провоцировали милиционеров. Якобы протестующие бросались с кулаками на силовиков. Последним ничего не оставалось, как применить силу, сообщает телеграм-канал "Подъем".

Политик рассказал, что уже поручил министру внутренних дел страны Юрию Караеву разобраться с каждым случаем бесчинства правоохранителей. При этом президент отметил, что оппозиционерам нужен лишь повод, чтобы кричать: "Уходи!"

"Дни.ру" писали, что Александр Лукашенко отверг проведение повторных выборов президента. Лидер заявил, что в случае нового голосования государство окажется на грани гибели, а большинство заводов закроются.

Напомним, что выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко получил 80% голосов. Некоторые граждане не согласились с итогами президентской гонки и вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение.

Десятки человек были задержаны и отправлены в изолятор. Многие из них позднее пожаловались на избиение силовиками. В Сети появились фотографии, на которых пострадавшие показали синяки и ушибы.

Автор: 17 августа 2020, 14:31 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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